Rivoluzione Fcu: Nuovi Orari, Percorsi Modificati e Minuetto in Arrivo

Importanti cambiamenti in arrivo per l'ex Fcu: l'entrata in servizio dei Minuetto e la riorganizzazione dei percorsi dei bus segnano l'inizio di un progetto che porterà alla riapertura completa della linea entro il 2027. Investimenti per oltre 600 milioni di euro e l'installazione dell'Ertms.

Modifiche di orario, variazioni di percorso degli autobus e rimodulazioni significative segnano l'inizio di una mini rivoluzione per l'ex Fcu a partire da martedì. L'entrata in servizio dei nuovi treni Minuetto rappresenta solo l'inizio di un periodo di importanti cambiamenti che porteranno alla riapertura completa della linea entro la metà del 2027, a dieci anni dalla sua chiusura forzata.

Questo progetto ambizioso, che prevede un investimento totale di oltre 600 milioni di euro provenienti da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal contratto di servizio con Trenitalia Umbria, mira a modernizzare e migliorare l'infrastruttura ferroviaria, affrontando le carenze di manutenzione che hanno afflitto la linea in passato. L'obiettivo principale è quello di completare gli 80 chilometri di collegamento tra Perugia e Terni, rispettando le scadenze imposte dal PNRR per alcuni interventi specifici. Parallelamente, si prevede di ripristinare i 15 chilometri della tratta Altotevere, da Città di Castello a Sansepolcro, riattivando così uno storico capolinea in territorio toscano. Questi interventi non sono solo finalizzati al miglioramento delle infrastrutture fisiche, ma comprendono anche l'installazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System), un avanzato sistema di gestione e controllo del traffico ferroviario che garantirà maggiore sicurezza ed efficienza. L'implementazione di questo sistema, unitamente alla sostituzione dei treni e alla riorganizzazione dei servizi, consentirà di offrire un servizio più moderno e performante ai pendolari e agli studenti che utilizzano quotidianamente la linea.\Contemporaneamente alla riorganizzazione del servizio, sono state annunciate diverse modifiche agli orari e ai percorsi dei bus, con alcune corse soppresse e nuove corse aggiunte per ottimizzare il collegamento tra le varie località. Un esempio è la linea Sansepolcro-Città di Castello-Perugia Ponte San Giovanni-Perugia Sant’Anna, che vedrà variazioni significative nei giorni feriali e festivi. Ad esempio, la corsa R 90407 delle ore 9:00, da Città di Castello a Perugia Ponte San Giovanni, il sabato arriverà a Perugia Sant'Anna, con fermate a Perugia Piscille e Perugia Pallotta. La corsa R 90410 delle ore 11:42, da Perugia Ponte San Giovanni a Città di Castello, il sabato partirà da Perugia Sant'Anna, con fermate a Perugia Pallotta e Perugia Piscille. Sono state introdotte anche nuove corse, come la PG 513 delle ore 12:04 da Sansepolcro a Umbertide, che sarà attiva nei giorni lavorativi, partendo alle 11:34. Inoltre, sono previste cancellazioni di corse esistenti, come le PG 575, PG 584, R 90442 e R 90447, per ottimizzare i collegamenti e adeguarli alle nuove esigenze. Queste modifiche mirano a razionalizzare il servizio e a garantire una maggiore efficienza nel trasporto pubblico locale. Variazioni sono previste anche sulla linea Terni-Todi-Perugia Ponte San Giovanni-Perugia Sant’Anna, con l'introduzione di nuove corse in autobus e la soppressione di alcune corse precedenti. Questi cambiamenti riflettono l'impegno costante di migliorare la qualità del servizio offerto agli utenti e di rendere il trasporto pubblico sempre più accessibile e funzionale.\L'ampliamento dell'utenza è un aspetto cruciale di questo progetto di rinnovamento. Tradizionalmente, la linea ferroviaria è stata utilizzata principalmente da studenti e pendolari. Con il miglioramento dei servizi, l'introduzione di nuovi treni e la riorganizzazione degli orari, si mira ad attrarre un pubblico più ampio, offrendo un'alternativa di trasporto più comoda ed efficiente. Parallelamente all'implementazione delle nuove infrastrutture e alla riorganizzazione dei servizi, si sta lavorando per preservare e valorizzare le stazioni esistenti, come quelle di Montecastrilli e Fratta Todina, che rivestono un'importante valore storico e culturale per il territorio. Questi interventi, insieme alla corsa per salvare le stazioni storiche, mirano a preservare il patrimonio ferroviario e a rendere la linea un elemento integrante del tessuto sociale ed economico della regione. L'obiettivo finale è quello di creare un sistema di trasporto pubblico moderno, efficiente e sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di contribuire allo sviluppo del territorio. Per quanto riguarda la linea Terni-Todi-Perugia Ponte San Giovanni-Perugia Sant’Anna, si sottolinea che il servizio sarà effettuato esclusivamente con autobus. In sintesi, la mini rivoluzione in corso per l'ex Fcu rappresenta un importante passo avanti verso la modernizzazione e l'efficienza del trasporto pubblico in Umbria, con l'obiettivo di migliorare la vita dei cittadini e di promuovere lo sviluppo economico e sociale della regione





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