Rivoluzione nella diagnosi del cancro: un nuovo test del sangue 'low cost' promette risultati promettenti

Un innovativo test del sangue, chiamato MethylScan, sviluppato dall'Ucla, potrebbe rivoluzionare la diagnosi precoce del cancro, offrendo la possibilità di individuare diversi tipi di tumore e altre patologie a basso costo.

Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute ) - Un significativo passo avanti nella diagnosi precoce del cancro potrebbe arrivare da un nuovo test del sangue 'low cost', denominato MethylScan, sviluppato dai ricercatori dell'Ucla.

I primi risultati dello studio, pubblicati su 'Proceedings of the National Academy of Sciences', suggeriscono che questo test innovativo abbia il potenziale di rilevare simultaneamente diversi tipi di cancro, varie patologie epatiche e anomalie di altri organi, analizzando i frammenti di Dna circolanti nel sangue. La diagnosi precoce del cancro è cruciale per migliorare le probabilità di sopravvivenza. Jasmine Zhou, autrice senior dello studio e professoressa di Patologia e Medicina di laboratorio dell'Ucla Health Jonsson Comprehensive Cancer Center, sottolinea che i tassi di sopravvivenza sono notevolmente più elevati quando i tumori vengono identificati nelle fasi iniziali, con un miglioramento significativo delle prospettive per i pazienti diagnosticati allo stadio 1 rispetto allo stadio 4. MethylScan opera attraverso l'analisi del Dna libero circolante (cfDna), piccoli frammenti di materiale genetico rilasciati nel sangue durante la morte cellulare. Poiché ogni organo rilascia Dna nel flusso sanguigno, il cfDna fornisce segnali molecolari che riflettono lo stato di salute generale del corpo. In sostanza, MethylScan funziona come un 'radar per la salute', individuando lo stress o i danni in organi specifici, come il fegato o i polmoni, anche senza una conoscenza preliminare della patologia. Ogni giorno, miliardi di cellule muoiono nel nostro corpo, e il loro Dna entra nel flusso sanguigno, offrendo informazioni preziose sulla salute di tutti gli organi. L'idea di utilizzare il sangue per la diagnosi del cancro, nota come biopsia liquida, non è una novità, ma i test esistenti spesso si concentrano su mutazioni genetiche limitate, risultando costosi e richiedendo sequenziamenti approfonditi. Il team dell'Ucla ha adottato un approccio diverso, esaminando la metilazione del Dna, marcatori chimici che influenzano l'attività genica. La metilazione del Dna varia a seconda del tipo di tessuto e può alterarsi in presenza di cellule cancerose o malate. Wenyuan Li, professore di Patologia e Medicina di laboratorio all'Ucla e coautore dello studio, spiega che la metilazione del Dna fornisce informazioni estremamente utili sullo stato di salute dei tessuti. La principale sfida risiede nel 'rumore di fondo', ovvero la prevalenza di Dna libero circolante non proveniente da tumori o organi danneggiati. Circa l'80-90% del cfDna proviene da cellule ematiche normali, rendendo difficile e costoso individuare i frammenti che indicano un tumore precoce. Per superare questa difficoltà, i ricercatori hanno sviluppato una tecnica che rimuove gran parte del Dna di fondo prima del sequenziamento, utilizzando enzimi specializzati per tagliare i frammenti di Dna non metilato, principalmente provenienti dalle cellule del sangue. Successivamente, un pannello di ibridazione a livello genomico arricchisce i frammenti di Dna metilato provenienti da organi solidi, inclusi quelli potenzialmente malati. Rimuovendo il 'rumore di fondo', i ricercatori possono ridurre significativamente la quantità di sequenziamento necessaria, abbassando i costi e mantenendo l'accuratezza del test. Lo studio indica che una profondità di sequenziamento effettiva di 300X per campione richiede solo 5 Gb di dati, con un costo stimato inferiore a 20 dollari, considerando un prezzo per Gigabase inferiore a 4 dollari. Per valutare l'accuratezza di MethylScan, i ricercatori hanno analizzato campioni di sangue di 1.061 persone, tra cui pazienti affetti da diversi tipi di cancro, malattie epatiche e partecipanti sani. Successivamente, sono stati applicati algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i dati complessi relativi alla metilazione





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