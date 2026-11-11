Rivoluzione nelle indagini sul trapianto fallito di Domenico Caliendo: nove sospetti, due infermiere coinvolte

La Procura di Napoli ha chiuso il registro indagati a nove, comprendendo due infermiere de Bolzano e il caso del ghiaccio secco usato per la trasmissione dell'organo. L'inchiesta si concentra su carenze nel refrigerante durante il trasporto di cuore a nome del piccolo Domenico Caliendo.

La Procura di Napoli ha chiuso il registro indagati relativi alla tragica morte del bambino Domenico Caliendo, incrementandolo a nove persone dopo la registrazione di due nuove infermiere. Il focus dell'inchiesta è sulla gestione del ghiaccio secco durante il trasporto dell'organo destinato al trapianto.

Il ruolo delle infermiere di Bolzano

Le due infermiere, che erano in servizio presso l'ospedale di Bolzano, avrebbero avuto un ruolo chiave nella fornitura del ghiaccio secco necessario per mantenere il cuore fresco durante il viaggio di ritorno alla repubblica. Secondo le perizie presentate a settembre, il personale sanitario proveniente da Napoli non disporre di quantità sufficiente di refrigerante, costringendolo a chiedere assistenza al personale di Bolzano.

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Le infermiere sono state queste registrate negli atti di indagine e verranno interrogate nelle prossime settimane per chiarire la loro partecipazione al processo di trasporto. La figura di ghiaccio secco trasportato in valigia o in sacche protette è fondamentale nelle procedure di trapianto cardiaco, poiché senza refrigerazione l'organo si deteriora rapidamente.

La procedura del trapianto e le carenze operative

Il trapianto di cuore di Domenico Caliendo è stato programmato per una procedura di "espianto" in un ospedale capace di trasportare organi, con un percorso che prevedeva una rapida consegna del cuore al reparto di terapia intensiva di Napoli. Il documento di perizia indica che il percorso veniva organizzato con l'utilizzo di un servizio di fast track, ma le prove raccolte mostrano che il refrigerante non era sufficientemente coperto.

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Questo danno alla catena del freddo è stato identificato come un evento critico, che ha probabilmente diminuito la sopravvivenza del trapianto. La gestione del ghiaccio secco è un elemento essenziale, e la sua mancanza costituisce un grave negligenza procedurale secondo le linee guida internazionali.

Implicazioni per l'unità di cura e la prossima fase giudiziaria

Con l'ampliamento del numero di sospetti a nove, la Procura di Napoli sta concentrando l'attenzione su chi abbia contribuito direttamente a la catena di custodia e trasporto del cuore. Le indagini ora includono anche la supervisione dei piani di emergenza e delle risorse disponibili per i trapianti in Italia.

Nel frattempo, la famiglia di Domenico attende una decisione sul futuro affidamento degli organi e sulla sicurezza delle procedure di trapianto. E' prevista una nuova seduta di inchiesta entro la prossima settimana, che dovrebbe portare alla luce eventuali altre lacune operative e a eventuali responsabilità civili o penali derivanti dal fallimento del trapianto.

Il caso continua a ricevere attenzione mediatica e pubblica, con richieste di riforma delle procedure di trasporto e del raffreddamento degli organi, nonché una vigilanza più rigorosa sui protocolli di trasporto in chiave di massima prudenza per garantire la salvaguardia della vita dei pazienti beneficiari di trapianti.