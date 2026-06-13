Riz Ahmed e il sogno impossibile di essere James Bond

Una serie su Prime Video racconta le difficoltà di un attore britannico-pakistano che prova a diventare il nuovo 007, tra razzismo, insicurezze e una crisi d'identità.

Su Prime Video è disponibile una breve ma intensa serie in sei episodi, dal ritmo serrato, che mette in scena le vicende di un attore britannico di origini pakistane, interpretato da Riz Ahmed , premio Oscar per il cortometraggio 'The Silent Child'.

Il protagonista, Shah Latif, si presenta al provino per interpretare il nuovo James Bond, il primo con 'la pelle marrone' nella storia del mitico agente segreto. Ma la strada è in salita: l'autore e attore Ahmed infonde al suo personaggio tutte le fragilità che Bond non ha mai mostrato: incertezza, insicurezza, una statura sotto la media e un carisma inesistente.

Dopo aver fallito il provino, Shah si dice da solo: 'Sei uno stupido paki di merda', dimenticando le battute e cercando di rimediare attraverso i social, alimentando la voce che potrebbe essere il nuovo 007. Le reazioni sono contrastanti: alcuni lo sostengono, ma i social, purtroppo, non perdonano, e arrivano insulti razzisti come 'Bond rifugiato? No grazie' o 'Ah sì, è il mio kebabbaro'. Alcuni più gentili accetterebbero al massimo Dev Patel, ma il razzismo non è sottile.

Shah si convince: 'Però un cittadino britannico potrà ben avere il mio aspetto, saremo ben nella Gran Bretagna globale'. Ma la realtà è diversa: la sua casa viene presa a sassate, e una testa di maiale viene recapitata ai genitori, un chiaro messaggio offensivo per un musulmano





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