Roast in Peace 2: il ritorno del funerale comico dei vip su Prime Video con Fedez, Asia Argento e Simona Ventura

La seconda stagione dello show satirico più atteso arriva su Prime Video. Michela Giraud torna a condurre l'irriverente cerimonia che vedrà cinque celebrità italiane subire un'ironica sepoltura mediatica. Tra i nuovi 'defunti' spiccano Fedez, Asia Argento e Simona Ventura, affiancati da un cast di comedian d'eccezione e ospiti a sorpresa.

Lo show comico più irriverente della televisione italiana sta per tornare. Prime Video ha annunciato la seconda stagione di Roast in Peace, la serie che trasforma le celebrità in protagonisti di un funerale satirico e senza pietà.

A condurre questa speciale cerimonia sarà ancora una volta Michela Giraud, che guiderà il pubblico attraverso un viaggio di battute taglienti e ricordi sarcastici. Cinque nuove personalità del panorama nostrano accetteranno di essere celebrate in modo完全不 conventional: il rapper e imprenditore Fedez, la controversa attrice e regista Asia Argento e la celebre conduttrice televisiva Simona Ventura.

A loro si aggiungono altre due figure di spicco, tra cui lo chef stellato Massimo Bottura, per un cast eterogeneo e di grande impatto mediatico. Ogni vip si sottoporrà al giudizio implacabile di un gruppo di comedian professionisti, pronti a smontare la loro immagine pubblica con umorismo corrosivo.

La formula dello show, prodotto da Stand By Me, prevede non solo l'intervento dei comici fissi, ma anche la partecipazione a sorpresa di ospiti speciali, legati da un rapporto autentico al VIP di turno. Questi amici, parenti o colleghi irromperanno sul palco per consegnare un'ultima parola, spesso inaspettata e altrettanto tagliente.

Tra i componenti della squadra dei roaster troveremo i confermati comedian e due new entry d'eccezione: Max Angioni e Martina Catuzzi, che promettono di portare nuova energia e stili comici freschi. La serie, attesa con curiosità dal pubblico, esplorerà ancora una volta il confine tra celebrazione e distruzione, mettendo a nudo le fragilità e le contraddizioni dei personaggi sotto i riflettori.

I nuovi episodi saranno disponibili prossimamente in esclusiva nel catalogo italiano di Prime Video, pronti a generare dibattiti e risate in egual misura





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