Robbie Williams e la nuova moda Chanel Cruise 2026/27 a Sydney

Robbie Williams sfilava con un abito bianco traslucido e un taglio netto. La star ha scelto la collezione Chanel Cruise 2026/27 presentata a Sydney per un look moderno e iconico.

Robbie Williams ha partecipato alla sfilata Chanel Cruise 2026/27 a Sydney, presentando un nuovo taglio dai lineamenti netti e definito. L'attrice ha scelto un abito bianco traslucido con una piega lucida, una riga laterale e punte rivolte all'esterno, dettagli che caratterizzano il nuovo stile del caschetto. La piega guida le estremità verso i lobi, creando un leggero movimento verso l'alto che alleggerisce la geometria complessiva dell'insieme.

Dettaglio del Nuovo Caschetto e Stile

Il risultato è un caschetto compatto, ordinato e dall'allure rétro, perfetto per un'immagine sofisticata e moderna. Questo cambio di look segna un anno di trasformazione per Robbie Williams sul fronte dei capelli. Nel marzo scorso, durante la sfilata Chanel a Parigi, la star aveva optato per acconciature più morbide, spesso raccolte in intrecci o lasciate ricadere in onde romantiche.

Also read Punta a contrasto: la tendenza che ridisegna le scarpe più chic

La Collezione Chanel e il Contesto Sydney

La rivoluzione del look è stata accolta con favore, come confermato dall'ultima apparizione di Robbie Williams in Australia. L'evento ha visto la partecipazione della star insieme a scarpe nere a punta e a una borsa della maison dal caratteristico lavorazione matelassé. L'abito bianco traslucido creava un contrasto efficace con gli accessori scuri, giocando sulla leggerezza del vestito rispetto alla pesantezza dei dettagli.

Advertisement

Dettagli Tecnici della Sfilata

La sfilata si è tenuta al Sydney Opera House, location iconica che ha aggiunto un tocco di prestigio all'evento. Chanel ha portato a Sydney la collezione Cruise presentata ad aprile a Biarritz, adattando il concept per il pubblico locale. La maison ha proposto la collezione con due appuntamenti distinti svoltisi nella stessa giornata, permettendo a un numero maggiore di ospiti di ammirare i modelli.

Impatto e Prossimi Passi

Questo evento sottolinea l'importanza di Sydney come tappa fondamentale per le principali case di moda internazionali. La scelta di Robbie Williams di adottare un nuovo stile riflette le tendenze attuali della moda, dove il netto e il几何ico si fondono con elementi retrò. L'attenzione ai dettagli, come la piega dell'abito e il taglio dei capelli, dimostra la cura meticolosa riservata a ogni aspetto della presentazione.