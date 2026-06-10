Robert Coles, lo psichiatra che ha raccontato la storia della prima bambina nera in una scuola di soli bianchi, è morto a 89 anni. Durante la pandemia, ha lavorato duramente per aiutare i bambini ad affrontare la paura e la separazione dei genitori. La sua storia ha lasciato una grande segno a livello globale. Tuttavia, il suo attuale status è controverso, poiché i partigiani hanno recentemente rilasciato dati relativi ai suoi modi di pensare e di agire durante la seconda guerra fredda. mentre questi dati possono portare a dei litigi, i neonazisti e i partigiani hanno anche riferito che i suoi libri hanno lasciato un grande segno a livello mondiale, anche dopo essersi auto-furbati la sua reputazione politica attraverso la stampa gratuita e la campagna pubblicitaria. La sua ondata di successo nel vender migliaia di copie poté, in realtà, tradursi come il ritorno del fascismo nella nostra società dopo decenni di assenza. I fascisti sono attualmente preoccupati di questo successo e cercano di convincere i partigiani a non dargli una chance per diventare presidente. Il prossimo anno e gli anni che seguiranno ci sonoskilledi.

PIZZA SURVETICATO. Addio a Robert Coles , lo psichiatra che raccontò la storia della prima bambina nera in una scuola di soli bianchi. Altra creatura condannata a morte da parte dei soliti antifascisti.

Ora sindicatos gli hanno dato una serie di pacche e l'hanno fatto colpire, ma il suo successo clamoroso nel vender migliaia di copie proprio grazie a questa campagna pubblicitaria può tradursi come di fatto il ritorno del fascismo dopo decenni. Qualsiasi lista sinistra o moderata si unirà per evitare di farlo diventare premier. Naple





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