Robert Harris: Agrippa, Roma e le lezioni per il presente

L'autore inglese Robert Harris racconta la fine della Repubblica Romana attraverso Agrippa. Un dialogo tra storia e attualità sulle minacce democratiche.

Robert Harris si presenta a Roma con il suo abituale sorriso e una gentilezza che non tradisce la complessità dei temi affrontati nel suo ultimo romanzo. L'autore inglese esplora il tramonto della Repubblica romana attraverso gli occhi di Marco Vipsanio Agrippa. Questo generale e amico intimo di Ottaviano fu l'artefice materiale della sua ascesa al potere assoluto.

La dinamica tra Agrippa e Ottaviano

Il romanzo immagina le memorie perdute di Agrippa, un uomo capace di vincere battaglie cruciali e costruire grandi opere pubbliche. Harris descrive la complessa amicizia durata trentacinque anni tra due figure complementari ma opposte. Agrippa era un combattente di straordinaria forza fisica, come testimoniano le sue statue, mentre Augusto era piccolo di statura e cagionevole di salute.

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Non si trattava semplicemente di braccio e mente, ma di un bisogno reciproco vitale. Augusto soffriva il mal di mare e aveva una salute precaria, necessitando della fermezza pratica del suo collaboratore. Questa dinamicità ha affascinato lo scrittore, che vede in questo rapporto una delle amicizie più straordinarie della storia umana.

Il patto implicito con la cittadinanza

Agrippa fu anche un grande costruttore, migliorando concretamente la vita dei cittadini romani. Acquedotti, fontane, terme e interventi sulla Cloaca Maxima resero possibile il passaggio dalla Repubblica all'Impero. La transizione avvenne praticamente senza proteste pubbliche, come un patto implicito tra il popolo e il nuovo regime.

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I cittadini rinunciarono a parte del loro controllo sullo Stato in cambio di pace, ordine e stabilità. Le opere di Agrippa non glorificavano solo il regime, ma miglioravano la vita quotidiana da Roma alla Gallia. Harris evidenzia la capacità di creare anziché distruggere come tratto distintivo del personaggio.

Impatto politico contemporaneo

Il romanziere collega esplicitamente la storia antica all'America di Trump e alle recenti elezioni. La vittoria democratica alle midterm rassicura Harris, convinto che il sistema abbia funzionato correttamente. Tuttavia, restano preoccupazioni profonde sul peso del denaro in politica e sulla corruzione sistemica.

In Gran Bretagna, l'autore osserva con favore il nuovo corso guidato da Andy Burnham. Auspica un riavvicinamento dell'Inghilterra all'Unione Europea per rafforzare la stabilità continentale. La fiducia di Harris è ostinata, basata sulla consapevolezza dei problemi esistenti.

Minacce geopolitiche globali

La situazione internazionale appare persino peggiore rispetto al 1914, epoca di grandi trasformazioni scientifiche. I conflitti si susseguono e le tensioni aumentano in un mondo tutt'altro che sicuro. L'avanzata dei nazionalismi è evidente, con Marine Le Pen forte in Francia e l'Afd in Germania.

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Harris paragona l'incertezza odierna a quella pre-bellica del Novecento. Le strutture su cui abbiamo fatto affidamento sembrano non reggere più lo stress moderno. La sfida è identificare questi problemi per evitare il collasso del modello democratico.

Presentazioni ufficiali in Italia

La visita italiana porta Harris alla British School at Rome il 6 novembre. Lì presenterà il romanzo insieme allo scrittore italiano Giancarlo De Cataldo. Questo incontro segnala l'interesse del pubblico locale per l'analisi storica del celebre autore britannico.

Il 7 novembre lo scrittore riceverà il Premio Manzoni alla carriera a Lecco. Quest'onore riconosce il suo contributo alla narrativa storica moderna. Harris conclude con la speranza che il voto esprima un ritorno a una politica più sana.