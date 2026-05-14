Robert Lewandowski lascia il Barcellona per l'Al-Hilal di Simone Inzaghi

Robert Lewandowski ha rifiutato il ruolo secondario prospettato dal Barcellona e ha scelto di trasferirsi all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Inoltre, Simone Pafundi ha fatto il suo esordio record alla Nazionale italiana, mentre il Brasile è stata la regina dei Mondiali.

Robert Lewandowski ha deciso: lascerà il Barcellona al termine della stagione al ribasso di Laporta, il quale peraltro gli ha prospettato un ruolo secondario nella squadra che verrà.

Da qui il rifiuto del quasi 38enne, allettato dalla possibilità di rimanere protagonista altrove. Dove? Non in Italia, dunque né alla Juve né al Milan, bensì in L'Al-Hilal di Simone Inzaghi (AnsaFoto) – Calciomercato.it Stando ai media del suo Paese, a fare sul serio per Lewandowski è l'Al-Hilal: la società in cui allena Simone Inzaghi gli avrebbe offerto un3 / 7Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi.

Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 💪 Esatto!

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