Robert Lewandowski lascia ufficialmente il Barcellona dopo 4 stagioni

Nessun accordo per il rinnovo del contratto in scadenza, il contratto dell'attaccante polacco con i blaugrana scade il 30 giugno 2026 e non verrà rinnovato, anche se il Barcellona vince la Liga. L'attaccante sul suo profilo Instagram ha annunciato di volgere pagina dopo quattro anni ricchi di sfide e duro lavoro e vuole proseguire la sua carriera.

Nessun accordo per il rinnovo del contratto in scadenza, Robert Lewandowski lascia ufficialmente il Barcellona dopo quattro stagioni. L'annuncio della società blaugrana apre il rebus sul futuro del polacco.

Il contratto dell'attaccante polacco con i blaugrana scade il 30 giugno 2026 e non verrà rinnovato. Ad annunciarlo, dopo la conquista della Liga, è stato lo stesso Barcellona tramite un comunicato con cui saluta il numero 9.

"Grazie, Robert Lewandowski, per ogni goal, ogni lotta e ogni momento magico indossando questi colori. Culer per sempre" scrive il Barcellona annunciando l'addio del bomber polacco





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