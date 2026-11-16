Robert Pattinson sarà il settimo James Bond, diretto da Denis Villeneuve. Il nuovo 007 succede a Daniel Craig nel nuovo corso della saga.

Robert Pattinson è il nuovo James Bond. L'annuncio ufficiale arriva dopo mesi di speculazioni, casting e smentite, e conferma che l'attore britannico, 40 anni, sarà il protagonista del prossimo film della saga di 007 per la regia di Denis Villeneuve.

Pattinson è il volto dell'ultimo Batman, il supereroe della DC Comics. Ha sostenuto il provino per diventare la spia più famosa al mondo mentre girava il secondo capitolo nei panni del cavaliere oscuro.

Also read Robert Pattinson è il nuovo James Bond: scelto come erede di Daniel Craig

Come Robert Pattinson ha ottenuto il ruolo di 007

Robert Pattinson ha conquistato la parte di James Bond dopo un provino sostenuto mentre era impegnato sul set di The Batman. La scelta lo porta a diventare il settimo interprete del personaggio nella storia della saga.

Il progetto è affidato alla regia di Denis Villeneuve, che guiderà il film con Pattinson come protagonista. L'annuncio chiude una fase di indiscrezioni e smentite che aveva accompagnato il casting per il ruolo.

Advertisement

Pattinson raccoglie l'eredità di Daniel Craig, che ha detto addio alla saga nel 2021 con il film No Time to Die. Il percorso di Craig si è concluso con quel titolo, e il nuovo ruolo apre una pagina diversa per il personaggio.

Le dichiarazioni di Robert Pattinson sul nuovo ruolo

Robert Pattinson ha definito James Bond uno dei personaggi più leggendari del cinema, sostenendo che ricevere il ruolo di 007 rappresenta l'onore di una vita. Le sue parole mettono in primo piano il peso simbolico della parte.

Secondo quanto riportato, Pattinson ha affermato che dire che il ruolo sia un sogno diventato realtà è dire poco. L'attore ha aggiunto di non potere essere più entusiasta della collaborazione e del lavoro che lo attende insieme al team creativo del film.

Le dichiarazioni dell'attore ruotano attorno a due temi: la grandezza del personaggio e la qualità del gruppo di lavoro. Pattinson non ha però fornito, nelle parole riportate, dettagli sul contenuto della storia o sul calendario delle riprese.

Advertisement

Il passaggio dei diritti ad Amazon MGM Studios

Il nuovo corso di James Bond nasce dopo il passaggio dei diritti creativi dalla famiglia Broccoli ad Amazon MGM Studios, avvenuto nel 2025. Il cambio di gestione creativa accompagna l'ingresso di Pattinson nella saga.

La scelta del settimo 007 segna quindi il primo capitolo di una fase nuova per la serie, con un interprete che non è il successore diretto dell'ultimo ciclo guidato da Craig. Per il pubblico, il film rappresenta il primo grande appuntamento di questa stagione della saga.

Al momento la fonte non indica date di uscita, inizio delle riprese o altre tappe ufficiali del progetto. Gli appassionati dovranno quindi attendere ulteriori comunicazioni da parte dei produttori e di Amazon MGM Studios per conoscere il calendario del film diretto da Denis Villeneuve.