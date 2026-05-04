Robert Zwick torna alla regia con 'Il pomeriggio', adattamento del romanzo di Lisa Halliday

Il regista Robert Zwick annuncia il suo ritorno al cinema con 'Il pomeriggio', un adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Lisa Halliday. Il film, una storia d'amore atipica, sarà presentato al Festival di Cannes.

Il celebre regista Robert Zwick è pronto a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo progetto cinematografico intitolato 'Il pomeriggio', adattamento dell'omonimo romanzo di Lisa Halliday pubblicato nel 2018.

Questo ritorno rappresenta una pausa significativa per Zwick, segnando la sua prima regia dopo un periodo di otto anni di assenza dal mondo del cinema. Il film, che promette di essere una storia d'amore intensa e inaspettata, sarà presentato al mercato del prestigioso Festival di Cannes con l'obiettivo di trovare distributori internazionali. La trama ruota attorno a un incontro casuale che avviene in un pomeriggio a Central Park.

Due persone, provenienti da mondi e generazioni differenti, si ritrovano coinvolte in una relazione segreta, un legame inatteso che sconvolge le loro vite e le loro certezze. Lui è un attore affermato, ma ormai lontano dai riflettori, con una carriera costellata di successi passati e un presente segnato da una minore attività cinematografica, avendo partecipato solo a cinque film negli ultimi dieci anni.

Lei, Alice, è una giovane donna interpretata da Diana Silvers, attrice emergente nota per le sue interpretazioni in produzioni recenti. La loro connessione si sviluppa in un ambiente intimo e protetto, lontano dagli sguardi indiscreti del pubblico e dalle pressioni della vita quotidiana.

Tuttavia, la scoperta della loro relazione da parte di altri personaggi innesca una serie di eventi che mettono a dura prova la loro unione e li costringono a confrontarsi con le conseguenze delle loro scelte. Stacey Snider di FilmNation Entertainment e Clay Pecorin di Rainmaker Films hanno descritto il film come una storia d'amore atipica, un'indagine profonda e commovente sulla possibilità di trovare una connessione significativa tra due individui in fasi completamente diverse della loro esistenza.

La sceneggiatura è il risultato di una collaborazione creativa tra Lisa Halliday stessa, Robert Zwick e il suo storico collaboratore Marshall Herskovitz, garantendo una fedeltà al materiale originale e un'interpretazione cinematografica ricca di sfumature. La produzione è affidata alla Bedford Falls Company di Zwick e Herskovitz, in partnership con Rainmaker Films e FilmNation Entertainment, che contribuiscono al finanziamento del progetto.

FilmNation si occuperà del lancio delle vendite internazionali al mercato di Cannes e gestirà i diritti di distribuzione americani in collaborazione con CAA Media Finance. Il romanzo 'Il pomeriggio' di Lisa Halliday ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico, tanto da essere inserito nella lista dei migliori libri dell'anno da Barack Obama. L'opera si distingue per la sua capacità di combinare riflessione letteraria, umorismo sottile e profondità emotiva, rappresentando un caso raro di successo per un romanzo d'esordio.

Zwick ha espresso il suo entusiasmo per il libro, sottolineando come sia stato attratto non solo dalla sua carica emotiva e dal suo umorismo, ma anche dalla sua capacità di raccontare una storia intima e universale, lontana dai grandi affreschi storici che hanno caratterizzato gran parte della sua filmografia. Il regista ha evidenziato come il romanzo esplori temi complessi come l'amore, la solitudine, la vecchiaia e la ricerca di significato nella vita, offrendo una prospettiva originale e toccante sulla condizione umana.

Il film promette di essere un'opera intensa e coinvolgente, capace di emozionare e far riflettere il pubblico





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