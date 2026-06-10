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Roberta Micheletti, maestra d'asilo scomparsa per un tumore: tutta la sua vita per i bambini

Cronaca News

Roberta Micheletti, maestra d'asilo scomparsa per un tumore: tutta la sua vita per i bambini
Roberta MichelettiMaestraTumore
📆6/10/2026 6:44 PM
📰leggoit
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Roberta Micheletti, insegnante alla scuola dell'infanzia San Pio X di Conegliano, è morta dopo una breve malattia. Ha insegnato fino all'ultimo, nascondendo la gravità del tumore ai familiari. Lascia la figlia e una lunga comunità di alunni e colleghi.

Roberta Micheletti , maestra d'asilo amata dai bambini, è deceduta a causa di un tumore. La malattia è stata scoperta solo pochi mesi fa. Fino all'ultimo ha continuato ad insegnare alla scuola d'infanzia San Pio X di Conegliano ( Treviso ), una delle principali della città.

Nonostante la patologia, non aveva mai fatto trasparire ai familiari la gravità della sua condizione. Per lei i bambini erano tutto, a cui si dedicava con impegno e professionalità. Aveva conseguito il diploma magistrale alla scuola delle Suore Giuseppine e aveva costantemente aggiornato la sua formazione. Iniziò alla Pianca School, poi aprì un centro di psicologia, ma tornò ben presto all'insegnamento perché i piccoli erano il centro della sua vita.

Il funerale si terrà sabato alle 11 nella chiesa di San Pio X. Lascia la figlia Giada, il papà Alfredo, Michele, gli zii, i cugini e tanti amici

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Roberta Micheletti Maestra Tumore Scuola Infanzia Conegliano Treviso

 

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