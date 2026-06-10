Roberta Micheletti, maestra d'asilo scomparsa per un tumore: tutta la sua vita per i bambini

Roberta Micheletti, insegnante alla scuola dell'infanzia San Pio X di Conegliano, è morta dopo una breve malattia. Ha insegnato fino all'ultimo, nascondendo la gravità del tumore ai familiari. Lascia la figlia e una lunga comunità di alunni e colleghi.

Roberta Micheletti , maestra d'asilo amata dai bambini, è deceduta a causa di un tumore. La malattia è stata scoperta solo pochi mesi fa. Fino all'ultimo ha continuato ad insegnare alla scuola d'infanzia San Pio X di Conegliano ( Treviso ), una delle principali della città.

Nonostante la patologia, non aveva mai fatto trasparire ai familiari la gravità della sua condizione. Per lei i bambini erano tutto, a cui si dedicava con impegno e professionalità. Aveva conseguito il diploma magistrale alla scuola delle Suore Giuseppine e aveva costantemente aggiornato la sua formazione. Iniziò alla Pianca School, poi aprì un centro di psicologia, ma tornò ben presto all'insegnamento perché i piccoli erano il centro della sua vita.

Il funerale si terrà sabato alle 11 nella chiesa di San Pio X. Lascia la figlia Giada, il papà Alfredo, Michele, gli zii, i cugini e tanti amici





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roberta Micheletti Maestra Tumore Scuola Infanzia Conegliano Treviso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premier League pronta ad investire in Pio Esposito, attaccante Inter giovane talentoIl gol di Pio Esposito ha attirato l'attenzione dei club inglesi, ma l'Inter sembra non voler fare pace. Nel frattempo, Simone Pafundi ha fatto storia con il suo esordio di una nazionale italiana. Il testo tratta anche brevemente la storia calcistica e il sito Calciomercato.it

Read more »

Kimi, Cobolli, Pio e gli azzurri Under 17: teneri antidoti a una generazione ammalata di bullismoGiovani talenti in marcia verso il futuro in un Paese per vecchi: si può vincere senza fare per forza i duri

Read more »

L'agente di Pio Esposito: 'È felice all'Inter, basta cazzate. Resterà a lungo'“Pio Esposito è felice all’Inter e ci resterà per tanti anni, basta cazzate”.

Read more »

L'Inter terrà Pio Esposito per diversi anni. A meno che non gli serva una plusvalenza'Pio Esposito è felice all’Inter e ci resterà per tanti anni, basta cazzate”.

Read more »