Roberto Bolle riceve la stella di Hollywood nel 2027. Scopri i dettagli del riconoscimento, le passioni per il tennis, il rispetto per Sinner e le prospettive future sulla danza.

Roberto Bolle ha ricevuto la notizia del suo ingresso nella Hollywood Walk of Fame con uno stupore misto a incredulità. L'annuncio, atteso per il 2027, era celato in una email che il celebre ballerino italiano aveva inizialmente ignorato, scambiandola per un messaggio indesiderato o spam durante il suo soggiorno a Pisa. Questa sorpresa internazionale arriva a quasi due anni dalla data della cerimonia, prevista per l'intervallo tra novembre e dicembre 2027.

Il riconoscimento internazionale e la mail

Roberto Bolle è stato selezionato tra i 32 artisti di fama globale che riceveranno la prestigiosa stella nel prossimo futuro. Il ballerino ha ammesso che la sua prima reazione alla lettura della comunicazione non ufficiale è stata il dubbio sulla veridicità della notizia, definendola subito una possibile fake news. Solo il ricordo di una corrispondenza digitale arrivata giorni prima, mai aperta per precauzione, ha confermato l'attendibilità dell'evento. Questo traguardo rappresenta per Roberto Bolle la validazione di un percorso artistico dedicato a democratizzare la danza classica attraverso la televisione e il progetto OnDance.

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La cerimonia del 2027 e la famiglia

La data ufficiale della cerimonia di premiazione è fissata per il periodo compreso tra novembre e dicembre del 2027. In vista di questo appuntamento, Roberto Bolle ha già espresso il desiderio personale di portare con sé sua madre durante la celebrazione a Los Angeles. Il riconoscimento premia non solo l'eccellenza tecnica sulla scena, ma anche l'impegno costante nel rendere l'arte coreutica accessibile a un pubblico sempre più vasto e diversificato. L'étoile considera questo onore il risultato tangibile della sua carriera volta a superare le barriere tradizionali del balletto.

Passioni extra scena e il tennis

Oltre alle coreografie, Roberto Bolle ha rivelato una nuova passione sportiva che vorrebbe intraprendere con serietà. Il ballerino ha dichiarato che il tennis lo appassiona profondamente e che sogna di poterlo praticare, almeno a livello dilettantistico e per puro divertimento. Questa dichiarazione emerge in un contesto in cui l'artista sembra volere trovare un nuovo equilibrio tra l'attività fisica intensa della danza e altri sport complementari. Il desiderio di giocare a tennis si aggiunge a un profilo già ricco di impegni professionali e sociali.

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Il rispetto per Jannik Sinner

Roberto Bolle ha espresso la massima ammirazione per la decisione di Jannik Sinner di sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio. Conosce bene le difficoltà fisiche e mentali degli atleti, avendo affrontato personalmente un grave infortunio che lo ha costretto a fermarsi. Secondo Roberto Bolle, fermarsi e curarsi fino alla completa guarigione è l'unica scelta sensata, nonostante la tentazione comune nei giovani sportivi di sopportare il dolore per non interrompere la carriera. Ha definito meritevole di rispetto e ammirazione la scelta di Sinner, consegnandolo per sempre all'Olimpo dello sport.

Il futuro della danza e ricordo di Augias

Roberto Bolle non ha ancora una data di scadenza imminente per la sua attività sul palcoscenico, nonostante nel 2027 compirà 52 anni. Ha spiegato che l'esperienza gli ha insegnato ad ascoltare il proprio corpo e a dosare le energie senza rinunciare al piacere di esibirsi. Inoltre, l'ipotesi di dedicarsi a tempo pieno all'insegnamento non rientra, almeno per il momento, nei suoi progetti professionali. Ha anche ricordato l'eleganza e la cultura del giornalista Corrado Augias, con cui condivideva l'appuntamento alla Prima della Scala. Roberto Bolle sottolinea come Augias avesse la capacità unica di mettere a proprio agio gli interlocutori nonostante la sua grande preparazione intellettuale.