Roberto Bolle si esibirà al Quirinale per l'80° anniversario della Repubblica Italiana

Il ballerino italiano si unirà alle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana e parlerà dell'importanza di difendere i principi di libertà e democrazia.

Roberto Bolle , étoile della danza italiana, si esibirà al Quirinale per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il ballerino ha dichiarato di essere un estimatore del Presidente Mattarella e di considerare il 2 giugno una festa nazionale che rappresenta anche un'occasione per interrogarsi sullo stato della società e sui valori che la sostengono.

Bolle ha sottolineato l'importanza di difendere i principi di libertà e democrazia e di investire nell'istruzione. L'étoile promuove progetti educativi nelle scuole medie attraverso la sua Fondazione e ha dichiarato di considerare la danza un'attività formativa ed educativa fondamentale. Dopo l'appuntamento romano, Bolle sarà protagonista il 7 giugno a Torino con il 'Ballo in Bianco', la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo.

La scelta di Torino non è casuale, poiché la città è legata alla storia personale e professionale di Bolle. Nell'intervista, il ballerino ha anche commentato il momento difficile vissuto da Jannik Sinner dopo il ritiro al Roland Garros e ha sottolineato l'importanza di non considerare acquisiti valori che devono essere continuamente difesi





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