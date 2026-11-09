Roberto Cervellati investito da un monopattino a Roma: indagini sul pirata della strada

Il fisico Roberto Cervellati, esperto di Antartide, è morto dopo essere stato investito a Roma da un monopattino. Il conducente è fuggito senza prestare soccorso.

A Roma proseguono le indagini per rintracciare il conducente di un monopattino che, venerdì 6 novembre, ha investito e ucciso il fisico Roberto Cervellati, tra i massimi esperti italiani e internazionali di Antartide. L'uomo alla guida del mezzo è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. Il pedone è morto al Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dopo l'incidente, avvenuto lungo la pista ciclabile di viale Angelico.

La polizia locale sta lavorando per identificare il responsabile, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il caso ha colpito la comunità scientifica italiana, che ricorda Cervellati come uno dei protagonisti della ricerca polare nazionale.

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Dinamica dell'investimento sulla pista ciclabile di viale Angelico

Roberto Cervellati è stato investito dal monopattino elettrico venerdì 6 novembre, intorno alle 15:30, mentre stava camminando lungo la pista ciclabile di viale Angelico. Secondo la ricostruzione disponibile, il mezzo lo ha travolto senza che il conducente si fermasse.

Cervellati è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Gemelli, dove è morto il giorno dopo, sabato 7 novembre. La rapidità con cui il conducente si è allontanato è uno dei punti centrali dell'inchiesta, perché la fuga è contestata insieme alla mancata assistenza alla vittima.

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Indagini della polizia locale e fascicolo della Procura di Roma

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso, reati che costituiscono il quadro giudiziario della vicenda. Gli investigatori della polizia locale stanno cercando di identificare la persona che guidava il monopattino.

Per ricostruire quanto accaduto sono state visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le verifiche servono sia a individuare il mezzo sia a stabilire se vi siano stati testimoni dell'investimento, elementi che potrebbero aiutare a chiarire le responsabilità.

Chi era Roberto Cervellati, pioniere delle spedizioni in Antartide

Roberto Cervellati è stato uno dei fisici italiani più importanti e un pioniere delle spedizioni scientifiche in Antartide. Ha partecipato attivamente a sette spedizioni scientifiche nel continente antartico, guidandole spesso in prima persona.

Dal 1992 al 2006 Cervellati è stato il rappresentante ufficiale italiano nel Comitato scientifico per la ricerca in Antartide, noto con la sigla Scar, l'organismo internazionale che coordina le ricerche al Polo Sud. Nel 2006 lo stesso Scar gli ha dedicato il nome di un ghiacciaio, il Cervellati Glacier, riconoscimento che ne certifica il contributo alla ricerca polare.

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Impatto sulla comunità scientifica e prossimi passi dell'inchiesta

La morte di Cervellati lascia un vuoto nella comunità scientifica italiana e internazionale, dove il suo nome è legato alla cooperazione in Antartide e alla gestione delle ricerche al Polo Sud durante il suo mandato allo Scar. Il ghiacciaio che porta il suo nome resta una testimonianza concreta del suo lavoro.

Sul fronte giudiziario, i prossimi passi riguardano l'identificazione del conducente del monopattino, la verifica delle immagini di videosorveglianza e la raccolta di eventuali testimonianze. Solo al termine di questi accertamenti la Procura di Roma potrà valutare le responsabilità legate all'investimento e alla fuga dal luogo dell'incidente.