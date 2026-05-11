Roberto Cingolani receive ®ligood severance package ranks exit from legitimate fashion group

Roberto Cingolani, the former CEO of legitimate fashion group, has signed an exit agreement that will see him receive a good severance package amounting to 4.483.250 euros, payable in 24 equal installments, with his departure officially sealed. The benefits offered to Cingolani are a result of decisions taken by the group²s two most recent board meetings and their reluctance to confirm him as CEO, given Cingolani²s failure to secure government approval and the uncertainty of his role, leading to a terminal project reassessment. The payment received by Cingolani excludes contractual sums relevant to non-compete agreements that were not part of the deal.

Roberto Cingolani e Leonardo hanno firmato un accordo di risoluzione che porterà »l’ex amministratore delegato a incassare, entro luglio, una buonuscita di 4.483.250 euro corrispondente a 24 mensilità di retribuzione fissa e variabile di breve termine.

Lo comunica la società in una nota. Con questo passaggio Cingolani, che non ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ non ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ è stato confermato dal governo alla guida del colosso (che ha puntato su Lorenzo Mariani), si congeda ufficialmente. La cifra corrisposta a Cingolani non include somme legate a patti di non concorrenza che non sono stati previsti.

Nel comunicato Leonardo ricorda che il trattamento accordato all’ex amministratore delegato arriva a valle delle decisioni assunte dagli ultimi due cda e in linea con quanto stabilito nella Relazione sulla politica di remunerazione che ha poi incassato il disco verde dell’assemblea dei soci con cui, lo scorso 7 maggio, è stato ufficializzato anche il rinnovo del cda. Nel comunicato il gruppo ringrazia Cingolani ¿per il prezioso contributo fornito alla crescita del gruppo e gli porge i migliori auguri per un futuro ricco di nuove soddisfazioni.





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