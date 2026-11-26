Roberto Ciufoli analizza la fragilità di Scrooge nel musical natalizio e anticipa un possibile ritorno di La Premiata Ditta con Pino Insegno e i colleghi storici.

Roberto Ciufoli conferma che il suo impegno principale rimane il palcoscenico teatrale, girando l'Italia con il musical A Christmas Carol. La tournée prosegue dopo l'ultima data romana al Teatro Brancaccio il 26 novembre, con il prossimo appuntamento fissato a Trieste per il 5 dicembre.

Scrooge fragile e non malvagio nel musical

Il personaggio di Scrooge non è cattivo, ma estremamente fragile, come spiega l'attore nell'intervista rilasciata a Leggo. La sua avarizia e i suoi atteggiamenti burberi nascondono una storia personale difficile e una mancanza di comprensione verso il valore delle relazioni umane.

Also read Il Paradiso delle Signore 11: Roberto controproposta a Valeria GMM

L'opera musicale, basata sul romanzo di Charles Dickens ambientato nella Londra del 1843, utilizza le musiche di Alan Menken, vincitore di premi Oscar. La Compagnia dell'Alba detiene i diritti esclusivi per questa versione italiana, garantendo uno spettacolo di un'ora e mezza che mescola emozione e commozione.

Esclusiva Compagnia dell'Alba e musiche Disney

La Compagnia dell'Alba è l'unica realtà a poter utilizzare le composizioni di Alan Menken, noto per La Sirenetta, La Bella e la Bestia e Aladdin. Questa esclusività permette di offrire al pubblico un'esperienza artistica unica, lontana dalle semplici riletture tradizionali della storia natalizia classica.

Advertisement

Lo spettacolo integra tre bambini in scena e mira a suscitare sorprese e lacrime. La narrazione affronta temi di generosità e solidarietà, risultando accessibile ai più piccoli ma profondamente significativa per il pubblico adulto che osserva la complessità del protagonista.

Il futuro di La Premiata Ditta con Pino Insegno

Oltre all'attività teatrale, Roberto Ciufoli si confronta con il passato televisivo e il rapporto con i figli. Anticipa che ci si sta pensando a un eventuale ritorno de La Premiata Ditta, progetto che coinvolgerebbe i colleghi storici Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti.

Il ritorno della famosa troupe risveglierebbe la nostalgia per un'epoca d'oro della televisione italiana. Ciufoli mantiene un atteggiamento aperto verso questa possibilità, valutando attentamente il momento professionale e creativo per riunire il gruppo storico.

L'attualità del personaggio di Scrooge

Il nome originale di Zio Paperone deriva proprio da questo personaggio letterario. Scrooge insegna che si può cambiare a qualsiasi età, dimostrando che la fragilità può trasformarsi nella forza necessaria per riscoprire la comunità e l'ascolto degli altri.