Roberto Giachettisi si autosequestra in aula, chiede impegno per la legalità e la democrazia

Il deputato di Italia Viva Roberto Giachettisi si è autosequestrato nella Camera dei Deputati, bloccando la seduta e il sequestro del proprio banco parlamentare. Ha invitato la maggioranza a garantire il numero legale nella prossima convocazione e ha espresso preoccupazione per la salute della democrazia. Inoltre, ha accusato la maggioranza di governo di perpetrare una paralisi della Commissione di Vigilanza Rai in spregio alle regole.

mi autosequestro nella casa della democraziail deputato di Italia Viva Roberto Giachettisi è ammanettato al proprio banco parlamentareAl dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità , sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai , nella maggioranza - ha avvertito Giachetti - nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute.

Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. Ho allora deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazioneil deputato di Iv è 'guardato a vista' da un assistente parlamentare presente all'interno dell'emiciclo per garantire un 'presidio medico' per qualunque eventualità. Giachetti è stato già visitato dal medico della Camera.

InCalenda: 'Con Giachetti, paralisi Vigilanza non più tollerabile'. La paralisi della commissione di Vigilanza ha precise responsabilità nella maggioranza di governo che, in spregio alle regole, ha perpetrato un





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