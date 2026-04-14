Roberto Giacobbo al Vinitaly: Dalla TV al Vino, un Racconto di Famiglia, Terra e Tecnologia

Roberto Giacobbo, noto volto televisivo, presenta al Vinitaly la sua avventura nel mondo del vino. Un progetto che unisce tradizione familiare, terroir pugliese e innovazione tecnologica, con un focus sulla qualità e il rispetto della natura.

Al Vinitaly , tra gli affollati stand e i calici che narrano i territori vitivinicoli, emerge una storia particolare, proveniente da lontano. È la storia di Roberto Giacobbo , noto volto della televisione italiana, che oggi si cimenta con una nuova forma di narrazione: quella del vino. Un racconto che intreccia la memoria familiare, la geologia del territorio e le più moderne tecnologie, il tutto racchiuso in una singola bottiglia. 'Cerco di essere sintetico, ma sono tanti anni da condensare', esordisce Giacobbo.

E, in effetti, il suo percorso inizia ben prima del concreto progetto imprenditoriale. 'Mio padre Marino, originario del Veneto, mi ha trasmesso un profondo rispetto per il vino. Quando si trasferì a Roma, acquistò un terreno in Sabina e, tra gli ulivi, piantò tre filari di vigna. Facevamo il vino in casa, era un rito familiare, una vera e propria cerimonia'. Questo rito, semplice e quasi domestico, ha lasciato un segno indelebile. 'Bevevo poco, ma sempre bene. Per me la qualità è fondamentale. Abbiamo una fortuna immensa a essere al mondo, sprecarla sarebbe un errore. È meglio fare meno, ma farlo con cura e passione'.

Il passaggio dalla memoria alla produzione di vino è avvenuto quasi per caso, ma affonda le sue radici in una storia ben precisa. 'Tutto è iniziato quando mia figlia Giovanna si è legata a Cataldo Faretra, originario della Puglia. In quel momento è riemersa anche una mia radice: una delle mie nonne era di Terlizzi'. Questo incontro si è trasformato in un progetto concreto. 'La famiglia di Cataldo produceva uva, olive e grano. Noi abbiamo deciso di trasformare queste materie prime, unendo la tradizione secolare alle moderne tecnologie'.

Non si tratta semplicemente di una scelta produttiva, ma di una vera e propria filosofia. 'Le nuove tecnologie, se utilizzate in modo appropriato, sono rispettose della natura. Non sono invasive, ma consentono di ottenere un prodotto biologico autentico'. Il racconto si fa quasi scientifico quando Giacobbo descrive il terroir: 'Il terreno è costituito da un'ansa di un antico fiume preistorico, con ben sette metri di limo. Una geologia che ricorda le colline del Barolo, ma siamo in Puglia, con il sole intenso e il vento costante'.

Un equilibrio naturale che diventa un metodo di produzione. 'Il vento asciuga e protegge le vigne, le sorgenti naturali ci forniscono acqua minerale purissima. Concimiamo con erbe tritate tra i filari, senza l'utilizzo di sostanze chimiche o animali'. Tecnologia, quindi, ma sempre al servizio della natura. 'Raccogliamo le uve durante la notte, tra le quattro e le otto del mattino. Alle undici, il mosto è già pronto. Questo ci permette di ottenere una maturazione perfettamente uniforme'.

Il risultato, racconta Giacobbo, è un vino identitario. 'Un Primitivo in purezza che è stato definito 'il Primitivo che non ti aspetti'. Un esperto lo ha definito 'una carezza per il palato''. Il vino si chiama Torreclava, e in pochissimo tempo, siamo al secondo anno di produzione, ha già ricevuto importanti riconoscimenti. 'Premi dall'Associazione Italiana Sommelier, dal Merano Wine Festival, una citazione su Forbes'.

C'è anche un elemento personale, quasi fisico, nel suo approccio alla vinificazione. 'Ho un'ipersensibilità genetica al gusto. È certificata. Anche mio fratello e una delle mie figlie la possiedono. Non si sceglie, ma mi ha aiutato molto'. Giacobbo collabora con l'enologo Pinto. 'Insieme abbiamo lavorato sulla temperatura, sui tempi di macerazione, sulle fecce nobili. Ascoltando sempre il vino'.

E poi c'è l'esperienza concreta, quella che misura davvero il successo di una bottiglia. 'Un ristoratore mi ha chiamato dopo una settimana: aveva finito la bottiglia da solo durante una serata con pochi clienti. La mattina dopo si sentiva lucido, senza alcun mal di testa. Gli ho detto: la sera ti regala allegria, la mattina lo ami'. Una definizione che diventa quasi un manifesto. 'Se rispetti la natura, la natura non ti delude'.

I numeri restano contenuti, in linea con l'idea di qualità. 'Quest'anno produrremo 3.500 bottiglie di Torreclava, mentre l'azienda Terre di Maria produrrà in totale 20.000 bottiglie'. E ci sono anche sperimentazioni mirate, come il blend presentato a Verona. 'Solo 499 Magnum, un super blend pugliese con Primitivo, Susumaniello e Nero di Troia. Abbiamo avuto l'assalto allo stand!'.

Infine, l'abbinamento, che sorprende per ampiezza. 'Lo vedo bene con una vacca piemontese adulta, saporita e complessa. Ma anche con il tonno di Carloforte. Oppure da solo, come vino da meditazione'. Il passo dalla televisione al mondo del vino non è così distante. In entrambi i casi, si tratta di raccontare storie. Solo che qui la narrazione passa attraverso il calice. E, come dice Giacobbo, 'quando la natura è rispettata, si sente'.





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