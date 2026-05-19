Roberto Gualtieri boccia la proposta di legge contro gli immigrati e la strage, sostenendo che non è la prima volta che accade una strage in Italia e che la proposta di legge non è commisurata alla necessità di rendere più efficace la lotta contro questo tipo di eventi.

Il ministro della Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia, Roberto Gualtieri, boccia la proposta di legge depositata due anni fa alla Camera dal Carroccio e ora sostenuta dalla Lega, sostenendo che l’evento di Modena non è la prima volta che accade una strage in Italia e che la proposta di legge non è commisurata alla necessità di rendere più efficace la lotta contro questo tipo di eventi. Salim El Koudri, il 31enne italiano con origini straniere indagato per strage e lesioni aggravate, è nato in Italia e Gualtieri si chiede se la logica sia quella di adottare un provvedimento che funzioni da deterrente, considerando che una persona che vuole fare una strage è pronta a tutto.

Il ministro della Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia , Roberto Gualtieri , boccia la proposta di legge depositata due anni fa alla Camera dal Carroccio e ora sostenuta dalla Lega, sostenendo che l’evento di Modena non è la prima volta che accade una strage in Italia e che la proposta di legge non è commisurata alla necessità di rendere più efficace la lotta contro questo tipo di eventi.

Salim El Koudri, il 31enne italiano con origini straniere indagato per strage e lesioni aggravate, è nato in Italia e Gualtieri si chiede se la logica sia quella di adottare un provvedimento che funzioni da deterrente, considerando che una persona che vuole fare una strage è pronta a tutto. La Lega sta rispolverando un suo cavallo di battaglia, quello contro gli immigrati, mentre Forza Italia si smarca, sostenendo che nel caso specifico non ci può essere un nesso tra la revoca della cittadinanza e un cittadino straniero di seconda generazione che è nato e vissuto in Italia.

La proposta di legge della Lega non la trova commisurata alla necessità di rendere più efficace la lotta contro questo tipo di eventi. La società in cui viviamo oggi ci sollecita a pensare che un tema come quello della sicurezza non può avere una soluzione definitiva e per quanto noi siamo sempre molto attenti non è mai sufficiente quello che si fa.

Ci sono sensibilità diverse, posizioni diverse, non solo come maggioranza e il tema che dobbiamo mettere al centro è la sicurezza. Il governo Meloni ha approvato cinque provvedimenti che riguardano la sicurezza, non è stato fatto abbastanza. Il ministro Gualtieri si è espresso sostenendo che ci sono posizioni variegate e che la cosa più importante è evitare che le opposizioni possano dire che noi stiamo scrivendo una legge a nostro uso e consumo.

Io trovo invece che ci sia uno spazio per un ragionamento condiviso





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