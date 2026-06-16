Roberto Guerrino ucciso con una statuetta di Buddha: caccia all'uomo dell'app d'incontri

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Roberto Guerrino, 60 anni, ucciso con una statuetta di Buddha nel suo appartamento a Milano. La polizia sta lavorando per identificare l'autore dell'omicidio e per ricostruire le ultime ore di vita della vittima.

Roberto Guerrino , 60 anni, è stato ucciso con una statuetta di Buddha nel suo appartamento nel quartiere NoLo a Milano . Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita e l'identità della persona che avrebbe incontrato poco prima di morire.

Secondo gli elementi raccolti finora, Guerrino sarebbe rientrato nella propria abitazione nel pomeriggio di giovedì e avrebbe incontrato qualcuno attraverso un'app di incontri. L'indagine è affidata ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dal pubblico ministero Carlo Scalas. Gli investigatori non escludono che il killer sia una persona con cui la vittima aveva fissato un incontro. L'esame medico-legale dovrà fornire indicazioni decisive sull'orario del decesso e sulla dinamica dell'aggressione.

La testimonianza di un avvistamento alle 21.30 di venerdì sera potrebbe riferirsi alla sera precedente, il che potrebbe restringere il campo temporale in cui si è consumato il delitto e aiutare gli investigatori a individuare chi abbia avuto contatti con la vittima nelle ore immediatamente precedenti alla sua morte. La polizia sta lavorando per ricostruire le ultime ore di vita di Guerrino e per identificare l'autore dell'omicidio





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