Roberto Mancini lascia l'Al Sadd

Roberto Mancini ha lasciato l'Al Sadd dopo un breve ma intenso periodo. Il tecnico ha ringraziato i tifosi per il supporto e ha espresso la sua speranza di continuare la sua storia in futuro.

È terminata ufficialmente l'avventura di Roberto Mancini all' Al Sadd . L'annuncio è arrivato poco fa tramite un video postato dallo stesso allenatore in cui ringrazia i tifosi per il supporto ricevuto.

Ci avete aiutato a recuperare tante posizioni fino a vincere il campionato. Grazie al club e ai suoi direttori per aver aiutato me e il mio staff a integrarci. Grazie ai miei giocatori fantastici, sia in campo che fuori, e per aver sempre dato tutto per la squadra. Il tecnico ora può tornare per la seconda volta sulla panchina dell'Italia, visto che in attesa delle elezioni federali è principale candidato per la panchina Nazionale.

Ma non era riuscito a qualificarsi al Mondiale del 2022 che si è tenuto in Qatar. Dopo un'altra esperienza negativa, il tecnico ha preso la strada dell'Al Sadd ma anche in questa esperienza non ha lasciato il segno. Per provare a ridare linfa vitale a una squadra sfibrata e per restituire un Mondiale che manda dal 2014. È stato un breve ma intenso periodo, con lotte di grandi memorie. Grazie a te Mancini, speriamo che la storia continui in futuro





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