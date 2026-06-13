Roberto Mancini pronto a tornare in Nazionale: duello con Conte per la panchina azzurra

Dopo la vittoria in Qatar con l'Al-Sadd, Roberto Mancini saluta il club e si prepara al ritorno sulla panchina dell'Italia più di un anno dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. La scelta del nuovo ct è alle porte, con un testa a testa tra Mancini e Antonio Conte in vista dell'imminente elezione del presidente della FIGC.

L'addio di Roberto Mancini all' Al-Sadd segna il suo ritorno imminente sulla panchina della Nazionale italiana. Dopo aver conquistato il campionato qatariota con il club di Doha, l'ex commissario tecnico azzurro ha salutato la società e i tifosi con un video messaggio di ringraziamento, aprendo la strada al suo ritorno in Italia più di un anno dopo l'eliminazione agli spareggi per i Mondiali 2022 in Qatar.

Il post dell'Al-Sadd su X, accompagnato da un filmato, esprime gratitudine per il breve ma intenso periodo trascorso insieme, ricordando i momenti felici e augurando buona fortuna per la prossima sfida. Mancini, a sua volta, ha ringraziato tutti: dalla dirigenza ai giocatori, fino allo staff, rivolgendo un pensiero speciale alla Nazionale qatariota impegnata nel debutto mondiale contro la Svizzera.

Questo ritorno arriva in un contesto di profondo rinnovamento per il calcio italiano, con l'imminente elezione del nuovo presidente della FIGC e la necessità di tracciare una rotta definitiva dopo il fallimento mondiale. Le voci insistono su un duello tra due ritorni eccellenti: Mancini e Antonio Conte, quest'ultimo libero dopo l'esperienza al Napoli, pronti a contendersi la panchina azzurra in una Corsa a due che divide l'opinione pubblica e addetti ai lavori.

La scelta finale, attesa a breve, disegnerà il futuro della Nazionale, chiamata a riscattarsi dopo l'onta della mancata qualificazione e a rilanciare il progetto tecnico verso Euro 2024 e oltre. L'esperienza qatariota, seppur breve, ha permesso a Mancini di riflettere e di tornare con rinnovata determinazione, consapevole delle critiche e delle aspettative che lo attendono.

Il popolo calcistico italiano, stanco di risultati altalenanti, spera in una scelta azzeccata che sappia coniugare esperienza, carisma e capacità di gestire un gruppo giovane e talentuoso. Intanto, l'Al-Sadd chiude un capitolo glorioso con un tecnico che ha lasciato il segno, vincendo un titolo nazionale e contribuendo allo sviluppo del club. La separazione è stata amichevole, come dimostrano i messaggi pubblici, e lascia la porta aperta a futuri possibili ritorni.

Per la Federazione, la decisione non è semplice: da un lato la familiarità di Mancini, già conoscitore dell'ambiente e reduce da un Europeo vinto, dall'altro l'energia e la grinta di Conte, trainer vincente in diverse piazze. Il tempo stringe, le qualificazioni proseguono, e serve una guida ferma per non vanificare il lavoro fatto con le giovani promesse. L'attenzione mediatica è massima, ogni dettaglio viene analizzato, e il nome del nuovo ct diventerà il centro del dibattito calcistico nelle prossime ore.

In attesa di sviluppi ufficiali, i tifosi sognano un cambio di passo che possa riportare l'Italia tra le grandi potenze del calcio mondiale





GoalItalia / 🏆 26. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roberto Mancini Nazionale Italiana Al-Sadd Antonio Conte FIGC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diplosec 2026, alla Luiss il Mediterraneo torna al centro della sicurezza nazionaleAl Luiss Diplomatic and Security Forum, organizzato dal Ciss della Luiss con Adnkronos media partner, il confronto tra istituzioni, Difesa, aziende e mondo accademico

Read more »

Meloni, dalla Camera il primo attacco a Vannacci e Futuro Nazionale: cosa ha dettoToni alti della premier in Aula: 'Non mi si parli di vera destra...'. No comment del generale

Read more »

Vannacci: «Casapound? Aperti a tutti, ma chi entra in Futuro Nazionale si dichiarerà futurista»(LaPresse) Roberto Vannacci a Roma alla prima assemblea nazionale di Futuro Nazionale ha parlato del possibile ingresso di Casapound. 'Futuro Nazionale è aperta all'ingresso di...

Read more »

Roberto Mancini lascia l'Al-Sadd e si prepara al ritorno sulla panchina dell'ItaliaDopo aver ufficialmente concluso la sua esperienza con l'Al-Sadd, con cui ha vinto il campionato qatariota, Roberto Mancini è ormai vicino a tornare commissario tecnico della Nazionale italiana. L'addio al club è stato annunciato con un messaggio di ringraziamento sui social, mentre si attendono comunicazioni ufficiali per il suo nuovo incarico in azzurro. L'allenatore aveva già guidato l'Italia dal 2018 al 2023, vincendo l'Europeo 2021, prima delle dimissioni nel 2023 per poi passare all'Arabia Saudita e successivamente all'Al-Sadd.

Read more »