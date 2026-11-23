Roberto Parodi parla di candidatura a sindaco, affitti universitari e il suo legame con le sorelle Benedetta e Cristina, sfatando il mito della gavetta nei giovani.

Roberto Parodi, ingegnere di formazione, ex manager e attuale content creator di successo, ha deciso di raccontare la sua vita pubblica e privata in un'intervista che tocca temi caldi. Il 63enne milanese, seguito da un milione e mezzo di follower, affronta il dibattito sulla sua possibile candidatura a sindaco e critica aspra sulle dinamiche sociali attuali. La sua voce, spesso definita diretta e senza filtri, emerge come quella di chi ha costruito un impero mediatico partendo da zero, ma che non esita a mettere in discussione le priorità della nuova generazione.

La pressione sociale sulle sorelle Cristina e Benedetta

Quando si incontra Roberto Parodi, la conversazione finisce quasi inevitabilmente sulle sue due sorelle, le note conduttrici Cristina e Benedetta. Il conduttore ammette che le domande sull'argomento sono costanti, ma sottolinea come questo riduca un percorso professionale complesso a un semplice titolo di parentela. Parodi paragona questa ossessione mediatica al rapporto tra Jennifer Aniston e Brad Pitt, spiegando che non ogni figura pubblica desidera essere definita solo attraverso i legami familiari. Nonostante le critiche ricorrenti, tra i tre fratelli esiste un rapporto sereno e basato sul rispetto reciproco, lontano dai drammi che spesso la cronaca rosa dipinge.

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Il percorso da ingegnere a conduttore televisivo di successo

La carriera di Roberto Parodi non è stata lineare, ma guidata da una forte vocazione personale. Figlio di un insegnante di lettere e di un ingegnere della Pirelli, inizialmente aveva sognato la medicina per poi scegliere ingegneria, seguendo le orme paterne. Tuttavia, definisce il suo percorso universitario come veloce e dettato dalla consapevolezza che quella non fosse la sua strada. Dopo pochi anni, torna sugli banchi di studio e due anni dopo entra nella Chase Manhattan Bank, un salto di qualità che non si pente mai di aver compiuto.

Parodi sostiene che il talento permetta di lavorare meglio con uno sforzo decimo rispetto alla media. Nel 2000 la svolta definitiva verso il giornalismo, spinto dal desiderio di attirare le persone attraverso le storie. La conduzione di programmi dedicati ai motori ha consolidato la sua immagine pubblica, ma oggi è il ruolo di content creator a definirlo. Si definisce un personaggio nato da un soprannome attribuitogli da un amico motociclista, simbolo di una terza fase della sua vita caratterizzata dalla libertà di espressione totale sui social media.

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Idea sindaco e proposta ciclabili e metrò notturno a Milano

Milano, la città che lo ha visto crescere, è al centro di un'altra ipotetica svolta professionale. Roberto Parodi rivela di aver considerato la candidatura a sindaco, proposta dalla destra politica, ma confessa che la vicenda è rimasta in sospeso. Se oggi dovesse amministrare la città, le sue prime due mosse sarebbero concrete e controcorrente. La prima riguarda la ciclabile di Corso Buenos Aires: non intende eliminarla, ma spostarla nella via parallela per snellire il traffico esistente. La seconda mossa mira a garantire la sicurezza notturna, proponendo di tenere aperta la metropolitana durante la notte.

La proposta di un metrò notturno nasce da un'esperienza personale riguardante la sicurezza di sua figlia Fiammetta. Parodi ricorda come i problemi di sicurezza urbana nascano spesso quando i giovani si trovano a mezzanotte a Piazzale Loreto e scoprono che il servizio è chiuso. Questa visione pragmatica della mobilità urbana si abbina a una critica feroce verso l'ipocrisia che percepisce nella società attuale, definendo odiosa quella che lui chiama l'ipocrisia pelosa di chi si spaccia per difensore delle minoranze senza reali convinzioni.

Il contrasto con gli studenti e la mancanza di senso della gavetta

Un altro tema spinoso è il rapporto tra Parodi e la generazione studentesca, in particolare per quanto riguarda le manifestazioni per il diritto all'affitto. Il conduttore non capisce le proteste, ricordando la propria esperienza di studente del passato. Racconta di prendere un treno da Alessandria alle 7:13 del mattino, arrivare a Torino alle 8:13, prendere l'autobus e raggiungere il Politecnico alle 8:25. Questa storia personale serve a illustrare come oggi i giovani abbiano perso il senso della gavetta, ovvero quella pazienza e resistenza necessaria per costruire il proprio futuro senza assistenza immediata.

Nonostante la durezza delle sue posizioni, Parodi ammette di funzionare sui social network proprio perché dice quello che tutti pensano ma pochi esprimono ad alta voce. La sua popolarità non è solo un fatto di numeri, ma di connessione emotiva con un pubblico che cerca autenticità in un mondo saturato di formalismi. Resta da vedere se la sua eventuale uscita in politica concreta, oltre che dichiarata, riuscirà a tradurre queste idee in azioni amministrative efficaci, o se rimarrà solo un'ipotetizzazione di un personaggio già affermatissimo nell'entertainment.