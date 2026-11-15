Roberto Pietropaoli ammette la superiorità della Fortitudo Bologna dopo la sconfitta a Rieti

Il patron della Sebastiani Rieti ammette il divario di budget e le prestazioni calanti di White. La Fortitudo Bologna vince meritatamente confermandosi favorita per la A1.

Roberto Pietropaoli, patron della Sebastiani Rieti, non ha utilizzato giri di parole dopo la sconfitta maturata al PalaDozza. L'imprenditore ha sottolineato con onestà che l'avversaria, la Fortitudo Bologna, era semplicemente superiore in ogni aspetto della competizione. La sconfitta non è stata attribuita al caso, ma a una differenza strutturale e tecnica innegabile tra le due formazioni.

Il divario economico tra Rieti e Bologna

Pietropaoli ha esplicitamente riconosciuto che la Fortitudo Bologna è una delle principali candidate per la promozione in Serie A1. Il patron ha evidenziato come il budget della squadra bolognese sia il doppio rispetto a quello della Sebastiani Rieti. Inoltre, ha sottolineato che la squadra avversaria dispone di sei volte il numero di abbonati della sua realtà. Con quattro mila二百 abbonati in più, l'imprenditore ha ammesso di poter fare molto di più. Questa differenza si traduce in un milione di euro di scarto economico. Attualmente, la Sebastiani occupa il quindicesimo posto nella classifica dei budget del campionato. Valori che si ripercuotono inevitabilmente sulle possibilità di acquisto e sul roster disponibile.

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La prestazione di White e l'avvio negativo

Il vero problema tecnico individuato dal patron è la prestazione di White. L'atlantic non ha performato come previsto dal team dirigenziale. La partita si è conclusa con solo due punti e cinque rimbalzi in nove minuti di gioco. Pietropaoli ha dichiarato che qualcosa deve essere riveduto in questa dinamica. L'avvio di gara è stato descritto come un incubo per la Sebastiani. Scendere sotto di ventidue punti dopo dodici minuti è diventato normale con un approccio errato. I giocatori bolognesi hanno iniziato la partita con percentuali da tre punti altissime. La Fortitudo ha goduto di un clima di supporto bellissimo che ha alimentato la loro spinta.

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Le reazioni di Andrea Fabrizi e il tifo reatino

Anche l'allenatore Andrea Fabrizi ha analizzato la gara concentrandosi sull'ingresso in campo. Il tecnico non ha rammarico per la seconda parte della gara, ma per come la squadra è entrata in quel contesto. Fabrizi ha ammesso che probabilmente i giocatori non sono ancora pronti per partite di questo livello. La Fortitudo ha dimostrato di essere più abituata a gestire questi frangenti. La Sebastiani ha provato a rientrare nel match e in alcune occasioni ha accorciato il divario. Tuttavia, gli avversari hanno dimostrato una maggiore esperienza. Fabrizi ha rivolto un pensiero speciale agli oltre duecento reatini giunti a Bologna. I tifosi hanno viaggiato per oltre cinque ore in pullman per sostenere la squadra. È stato per loro che la Sebastiani non ha mollato fino alla fine.

Il contesto prima della sconfitta e le prossime sfide

Prima di recarsi al PalaDozza, la Sebastiani Rieti era arrivata a parimerito con i bolognesi dopo nove partite. La squadra reatina era inoltre a sole due punti dalla vetta della classifica. Pietropaoli ha attribuito questo risultato iniziale alla bravura dei dirigenti nel costruire il roster. Tuttavia, la sconfitta ha chiuso questo momento di parità. La differenza di risorse economiche continua a pesare sul campo. La Fortitudo si è confermata favorita per la A1 grazie anche alla possibilità di tenere in panchina giocatori come Fantinelli, Ranojkic, Sarto, Mazzola o Moretti. Il quintetto Stellare ha permesso di chiudere con un distacco onorevole di undici punti.