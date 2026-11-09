Roberto Primon, cacciatore trovato morto in Veneto: indagine dei carabinieri

Indagine dei Carabinieri per la morte di Roberto Primon, 55enne, trovato senza vita con il fucile vicino a un campo da golf a Vicenza il 9 novembre 2026.

Le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine stanno conducendo indagini approfondite riguardo alla morte di Roberto Primon, un cacciatore di 55 anni trovato privo di vita nella provincia di Vicenza. L'evento tragico è avvenuto il pomeriggio di lunedì 9 novembre 2026, quando un gruppo di escursionisti ha notato l'uomo riverso a terra nelle immediate vicinanze di un campo da golf.

Scoperta del corpo e primo intervento

I cittadini che si trovavano nella zona hanno dato l'allarme non appena hanno avvistato Roberto Primon steso a terra con il suo fucile da caccia posizionato accanto a lui. La presenza dell'arma ha immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza della scena e verificare le condizioni dell'individuo. Gli escursionisti hanno contattato i soccorsi con tempestività, permettendo una risposta rapida da parte del personale sanitario presente nella zona.

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Il personale sanitario è giunto sul posto poco dopo la segnalazione e ha prontamente accertato il decesso dell'uomo. Le prime valutazioni mediche suggeriscono che la morte di Roberto Primon potrebbe essere avvenuta diverse ore prima del suo ritrovamento, poiché non presentava segni di vitalità nonostante i tentativi di rianimazione. La presenza del fucile a fianco del corpo ha immediatamente indirizzato le prime ipotesi verso circostanze che necessitano di una verifica approfondita.

Ipotesi investigative e ruolo dei Carabinieri

La stazione dei Carabinieri di Asiago ha inviato una pattuglia immediata per assumere le indagini preliminari e ricostruire la dinamica degli eventi. I militari hanno sequestrato il luogo per garantire l'integrità delle prove e hanno iniziato a raccogliere testimonianze dagli escursionisti che hanno trovato il corpo. L'obiettivo principale è determinare con precisione le cause del decesso e escludere o confermare la presenza di eventi dolosi o accidentalità.

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Le prime ipotesi formulate dagli investigatori considerano la possibilità di un malore improvviso che non avrebbe lasciato scampo all'uomo. La morte per cause naturali, come un arresto cardiaco o un ictus, rimane una delle piste privilegiate, data la presenza del fucile accanto al corpo che potrebbe indicare un'attività di caccia interrotta tragicamente da un evento di salute. Tuttavia, le autorità hanno chiarito che ogni pista è aperta e viene esaminata con la massima attenzione.

Non si escludono altre circostanze, e l'indagine procede con la raccolta di dati forensi e l'analisi delle testimonianze raccolte nella fase iniziale. I Carabinieri di Asiago stanno coordinando i propri sforzi con le autorità sanitarie e giudiziarie locali per assicurare che ogni aspetto della morte di Roberto Primon sia compreso correttamente. La trasparenza e la completezza delle indagini sono prioritarie per fornire risposte alla famiglia e alla comunità locale.

Impatto sulla comunità e prossimi passi

La notizia della morte di Roberto Primon ha colpito la comunità locale, specialmente tra gli appassionati di caccia e gli escursionisti che frequentano spesso le aree naturali vicine al campo da golf. La presenza di armi da fuoco in zone accessibili al pubblico rimane un argomento di attenzione costante, sebbene in questo caso non vi siano stati scontri diretti con altri fruitori dello spazio. Le autorità invitano la cittadinanza alla collaborazione per fornire eventuali informazioni utili alle indagini in corso.

I prossimi passi dell'indagine prevedono l'esecuzione di accertamenti tecnici e la possibile richiesta di autopsia per confermare le cause mediche del decesso. I Carabinieri di Asiago continueranno a monitorare la scena e a intervistare eventuali altri testimoni che potrebbero essere passati nella zona nelle ore precedenti al ritrovamento. La famiglia di Roberto Primon è stata informata della morte del congiunto e sta ricevendo il supporto necessario durante questo momento difficile. Le indagini procederanno con la massima diligenza per chiudere il caso nel minor tempo possibile.