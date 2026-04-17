Roberto Saviano assolto dall'accusa di diffamazione contro Matteo Salvini

Il tribunale di Roma ha scagionato lo scrittore Roberto Saviano dall'accusa di diffamazione nei confronti del vicepremier Matteo Salvini, riguardante l'uso dell'espressione "ministro della malavita". La difesa di Saviano ha prevalso, con il giudice che ha riconosciuto le parole come critica politica e culturale. Salvini annuncia nuove azioni legali.

La giustizia ha emesso il suo verdetto nel caso che vedeva contrapposti lo scrittore Roberto Saviano e il vicepremier Matteo Salvini , con il tribunale di Roma che ha pronunciato l'assoluzione dello scrittore dall'accusa di diffamazione. L'episodio al centro della vicenda risale al 2018, quando Salvini ricopriva il ruolo di Ministro dell'Interno, e Saviano aveva utilizzato l'espressione "ministro della malavita" in alcune sue pubblicazioni sui social network.

Il giudice monocratico, accogliendo le argomentazioni della difesa, ha stabilito che non sussiste il reato contestato. La linea difensiva di Saviano si è focalizzata sulla natura critica e politica delle sue affermazioni, sottolineando come la definizione utilizzata si inserisse in un contesto di denuncia morale del potere, con richiami espliciti al pensiero di figure storiche e intellettuali come Gaetano Salvemini. Lo scrittore ha ribadito come le sue parole fossero da intendersi come un'analisi culturale e politica, una critica all'operato di un rappresentante istituzionale. La sentenza odierna pone fine a un lungo contenzioso legale che ha visto Saviano al centro di intense polemiche politiche, non ultime quelle relative alla sua scorta, tema sollevato dallo stesso scrittore nel suo sfogo post-sentenza, dove ha parlato di una vera e propria "persecuzione" da parte di Salvini. Saviano ha espresso sollievo per la conclusione positiva della vicenda, definendola un "processo politico" che lo ha visto tenuto sotto scacco per anni. La reazione di Matteo Salvini è stata immediata e veemente. Il leader leghista ha espresso profonda critica nei confronti della decisione del tribunale, manifestando disappunto e indignazione. "Posso stare antipatico, ma da ministro dell'Interno ho combattuto mafia, camorra e 'ndrangheta", ha dichiarato Salvini, difendendo il suo operato durante il periodo in cui era a capo del Viminale. Le sue parole hanno lasciato intendere una percezione di ingiustizia, con un accenno a giudici "ideologicamente schierati", un'espressione che suggerisce un'interpretazione della sentenza come frutto di preconcetti piuttosto che di una valutazione oggettiva dei fatti. Salvini non si è fermato alla critica, annunciando con fermezza l'intenzione di procedere nuovamente per vie legali nei confronti di Roberto Saviano. "Lo querelerò di nuovo", ha affermato, promettendo un nuovo capitolo in questa lunga disputa legale. Questo annuncio indica che la battaglia tra i due personaggi pubblici è tutt'altro che conclusa, e che la vicenda potrebbe ulteriormente protrarsi in sede giudiziaria, con nuove istanze e potenziali ulteriori sviluppi. La controversia mette in luce le tensioni che possono emergere quando la critica politica e la libertà di espressione si scontrano con la tutela della reputazione e le accuse di diffamazione, specialmente quando coinvolgono figure di primo piano nel panorama politico italiano. Questa vicenda solleva interrogativi fondamentali sul confine tra critica politica legittima e diffamazione, e sulla percezione della giustizia da parte di chi si sente colpito dalle decisioni giudiziarie. L'assoluzione di Saviano, basata sulla riconducibilità delle sue parole a una critica politica e culturale, rafforza il principio che l'espressione di dissenso e di giudizio sull'operato delle istituzioni, anche se pungente, rientra nella sfera della libertà di parola, purché non si configuri come un attacco personale gratuito e infondato. Tuttavia, la reazione di Salvini evidenzia come la percezione di essere attaccati ingiustamente possa portare a una contrapposizione ferma e alla volontà di ricercare ulteriormente giustizia attraverso nuovi strumenti legali. La frase "ministro della malavita", sebbene forte e provocatoria, è stata interpretata dai giudici non come una falsità volta a ledere la reputazione di un privato cittadino, ma come un'espressione figurata utilizzata nel contesto di una critica più ampia all'azione di governo e alla lotta alla criminalità organizzata. La tradizione intellettuale a cui Saviano ha fatto riferimento, con il richiamo a Salvemini, sottolinea l'importanza di considerare il contesto storico e culturale in cui determinate affermazioni vengono pronunciate, valutando non solo il significato letterale ma anche quello metaforico e simbolico. Il fatto che Salvini rivendichi con forza il suo impegno nella lotta alla mafia rafforza l'idea che la sua percezione dell'espressione utilizzata da Saviano fosse quella di un attacco personale e indebito al suo impegno istituzionale, piuttosto che una critica politica generale. La sua volontà di querelare nuovamente dimostra la sua ferma convinzione di aver subito un torto e la sua determinazione a difendere la propria immagine e reputazione, anche a costo di un lungo e potenzialmente logorante percorso giudiziario. La complessità di questi casi risiede proprio nel bilanciamento tra la tutela della reputazione e la garanzia della libertà di espressione, pilastri di ogni democrazia





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roberto Saviano Matteo Salvini Diffamazione Tribunale Di Roma Libertà Di Espressione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Salvini: 'Dobbiamo uscire dai vincoli Ue insensati e insostenibili''L'obiettivo è bloccare bollette e costo di diesel e benzina a quello che era il pre-guerra. Derogare sugli aiuti di Stato non basta, è un pannicello caldo' (ANSA)

Read more »

Salvini e la Lega in piazza sabato a Milano per rilanciare il tema dell’immigrazioneCon il ddl immigrazione, la Lega chiede una stretta ai ricongiungimenti familiari ed espulsioni più veloci. Salvini: «Se un minore straniero commette un crimin…

Read more »

Uomini e Donne, Agnese De Pasquale e Roberto Priolo in crisi: lo sfogo social, che succedeAgnese De Pasquale e Roberto Priolo in crisi, la dama del trono over di Uomini e Donne conferma il momento no della coppia sui social.

Read more »

Saviano è stato assolto nel processo per diffamazione contro Salvini: lo aveva definito "ministro della mala vita"La decisione del giudice monocratico del tribunale di Roma. Lo scrittore di Gomorra aveva appellato così il leader leghista dopo alcune dichiarazioni...

Read more »

“Salvini ministro della Mala vita”. E Saviano viene assoltoLo scrittore ha esultato sui social per la decisione del tribunale di Roma: “Legittima ”

Read more »

Qual è il vero scandalo su Saviano, lo scherzetto di Trump e Salvini: quindi, oggi…Quindi, oggi…: il retroscena sulla tregua in Libano, i sussidi per le aziende tedesche e lo sciopero

Read more »