Roberto Saviano assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini

Il Tribunale di Roma ha scagionato lo scrittore Roberto Saviano dall'accusa di diffamazione per aver definito Matteo Salvini "ministro della mala vita". La frase, pronunciata nel 2018 in risposta alle polemiche di Salvini sulla scorta dello scrittore, è stata interpretata dalla difesa come una legittima critica politica e storica, tesi accolta dal giudice. Saviano si è detto perseguitato, mentre Salvini annuncia nuove querele.

Il Tribunale di Roma ha pronunciato una sentenza di assoluzione per lo scrittore Roberto Saviano , accusato di diffamazione per aver etichettato Matteo Salvini come 'ministro della mala vita'. L'accusa era scaturita da un'espressione utilizzata da Saviano nel 2018, in un momento di forte contrapposizione con Salvini, allora Ministro dell'Interno, il quale aveva acceso un dibattito pubblico sulla scorta assegnata allo scrittore.

Saviano, commentando l'esito favorevole, ha dichiarato di essersi sentito perseguitato dall'ex Ministro, il quale, a suo dire, avrebbe strumentalizzato la vicenda per fini di campagna elettorale. Di contro, Salvini ha espresso critiche nei confronti di quella che ha definito una 'giudici ideologicamente schierati', annunciando l'intenzione di procedere nuovamente per vie legali contro lo scrittore.

La polemica sulla scorta di Saviano, che era già in corso, si era acuita in seguito a dichiarazioni di Salvini nel 2018. In quell'occasione, l'allora Ministro dell'Interno aveva sollevato dubbi sulla necessità della scorta, affermando che sarebbero state 'le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all’estero. È giusto valutare come gli italiani spendono i loro soldi'. Queste affermazioni, tuttavia, non rappresentavano un attacco isolato. Già nel 2017, Salvini aveva pubblicato un post su Facebook in cui paventava la rimozione della scorta, qualora il suo partito fosse andato al governo, dopo che Saviano lo aveva criticato pubblicamente sull'argomento immigrazione. 'Se andiamo al governo', aveva scritto Salvini, 'dopo aver bloccato l’invasione, gli leviamo anche l’inutile scorta. Che dite?'.

La scorta era stata inizialmente assegnata a Roberto Saviano nel 2006, a seguito di minacce e intimidazioni ritenute gravi, provenienti dai Casalesi, un noto clan camorristico di cui lo scrittore aveva denunciato pubblicamente le attività illegali. La decisione di assegnare una scorta a un individuo, così come la determinazione del numero di agenti e dei mezzi a disposizione, è un processo gestito dal Ministero dell'Interno, basato sulle valutazioni tecniche effettuate dall'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (UCIS), un organismo specializzato nel valutare i livelli di rischio per la protezione di persone considerate a rischio.

La definizione 'ministro della mala vita' non era un'invenzione di Saviano, ma un riferimento diretto a un'espressione utilizzata nel 1910 dal politico Gaetano Salvemini nel titolo di un suo scritto. Saviano ha spiegato che l'uso di questa citazione storica mirava a esprimere una forma di critica nei confronti del potere costituito e delle sue implicazioni. La difesa dello scrittore ha puntato su questa interpretazione, sostenendo che le parole di Saviano non costituissero diffamazione, ma un legittimo esercizio di critica politica e sociale, ancorato a un precedente storico.

Il giudice monocratico di Roma ha accolto questa linea difensiva, riconoscendo la valenza critica delle affermazioni di Saviano e assolvendolo dall'accusa. La sentenza sottolinea un principio importante: la libertà di espressione e la possibilità di utilizzare un linguaggio forte e critico nei confronti delle figure pubbliche, soprattutto quando fondato su contesti storici e finalizzato a denunciare presunte irregolarità o malaffare.

La vicenda mette in luce il confine sottile tra critica legittima e diffamazione, e come la giurisprudenza tenda a tutelare la prima, purché esercitata con argomentazioni valide e senza intenti calunniosi o diffamatori fini a sé stessi. L'assoluzione di Saviano rafforza dunque la tesi che il dibattito pubblico possa essere animato da toni accesi, purché questi siano riconducibili a una volontà di denuncia e non a un mero desiderio di ledere l'altrui reputazione.





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