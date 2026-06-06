Roberto Vannacci annuncia nuovi ingressi nel partito e parla di riforma elettorale e identità italiana

Durante un evento del suo partito a Viareggio, Roberto Vannacci ha annunciato l'ingresso di quattro deputati della Lega e dell'ex eurodeputato Antonio Maria Rinaldi nel suo partito. Ha parlato anche della necessità di riformare la legge elettorale per restituire la sovranità al popolo e ridare dignità al Parlamento. Vannacci ha sottolineato l'importanza del rapporto tra politica ed economia e ha sostenuto che l'identità italiana sta siendo negata.

Il 6 giugno si celebra lo sbarco in Normandia, ma oggi si celebra anche lo sbarco in un nuovo futuro politico. Roberto Vannacci , durante un evento del suo partito a Viareggio, ha annunciato l'ingresso di quattro deputati della Lega - Domenico Furgiuele, Gianangelo Bof, Attilio Pierro e Davide Bergamini - e dell'ex eurodeputato Antonio Maria Rinaldi nel partito di Vannacci.

'Siamo felici di accogliere questi nuovi membri', ha detto Vannacci. 'Non siamo noi a cercare persone, sono loro che si rivolgono a noi perché credono nel nostro progetto'. I nuovi arrivati sono amministratori locali con un seguito tra la cittadinanza. Vannacci ha anche annunciato che il partito ha raggiunto i 94mila iscritti.

'Il partito è partito e non si ferma più', ha detto. Vannacci ha insistito sulla necessità di riformare la legge elettorale per restituire la sovranità al popolo e ridare dignità al Parlamento. Ha anche sottolineato l'importanza del rapporto tra politica ed economia, sostenendo che i partiti contemporanei hanno perso la loro identità ideale e si sono trasformati in contenitori senza principi definiti. Vannacci ha poi parlato dei temi culturali e identitari, sostenendo che l'identità italiana sta siendo negata.

Ha risposto anche alle domande sulla vicenda di Emanuele Pozzolo, presente al suo fianco, e ha lanciato un attacco a chi, secondo lui, dice no alla patrimoniale in Italia ma poi vota a favore di nuove risorse a Bruxelles. Ha chiuso la sua dichiarazione promettendo di non cedere alle linee rosse del partito per nessuna poltrona





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