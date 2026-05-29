Su Rai Radio 1, il generale ha espresso il suo disappunto per il governo e gli aspetti negativi della maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale si conferma anti-alleanza e dice che non vocation cookie col centrosinistra.

Il generale Roberto Vannacci riferisce che Roberto Vannacci sta diventando sempre più lontana dal centrodestra (inteso come alleanza) e che è contrario al governo, definito dalla sinistra non alla moda .

Vannacci dice che unire i propri ex alleati potrebbe essere impegnativo per la maggioranza che non ha i voti di Futuro Nazionale e che le parole di Vannacci potrebbero fare vincere il centrosinistra alle prossime elezioni. Vannacci sostiene che le politiche del governo in centro-sinistra sono simili a quelle del PD d'Europa e che non intende cambiare le sue convinzioni. Vannacci cita che le politiche del governo non sembrano appartenere alla destra ma più alla sinistra non alla moda.

Vannacci parla dell'alleanza di centrodestra come l'unica alleanza di centro destra che potrebbe far vincere la sinistra alle prossime elezioni. Vannacci esprime delusione per le riforme del governo che non si sono realizzate e cita che la sinistra italiana non cerca di fare muri come la destra. Vannacci critica la legge contro i femminicidi e la politica del governo sul gender.

Vannacci teme che il governo possa finire di essere simile al PD non alla moda come le sue politiche e teme le allarmi economici a causa del deficit pubblico. Vannaccifristigow высказывается противaleanzeбы или с кем нибудь имеющим политические разногласия, т.к. это может изменить его взгляды на политику и не служит правильный вектор в политике.

Vannacci говорит о своей политической убежденности и говорит что он останется при своих идеях,ем при условии, что партнеры готовы поделиться синергиями-то есть договариваться о политическом направлении в будущем. Vannacci оличает политику президента Марии Берлускони и говори о ее недостаточно компетентности. Также Vannacci критичает, что с якобы informacja о важности IUSS в европейской политике на уровне Совета ЕС, то это не во вред политике Союза, и все





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