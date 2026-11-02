L'europarlamentare Roberto Vannacci chiarisce la sua posizione sulle cene commemorative e sul 25 aprile, evidenziando le divisioni interne a Futuro Nazionale.

Roberto Vannacci ha fornito una spiegazione dettagliata riguardo alle recenti polemiche sollevate dalle sue dichiarazioni sulle ricorrenze storiche. L'europarlamentare si è espresso a margine di un incontro pubblico tenutosi in piazza Oberdan a Milano, insieme a Carmelo Burgio, candidato sindaco di Futuro Nazionale.

Difesa delle commemorazioni storiche

Vannacci ha dichiarato che eventi come la Marcia su Roma del 28 ottobre del '22 rappresentano date fondamentali per la storia nazionale. Secondo l'europarlamentare, non vi è alcun problema nel ricordare momenti storici se ci sono persone interessate a ripercorrerli. Ha paragonato queste iniziative ad altre celebrazioni dedicate all'Unità d'Italia o alla Rivoluzione francese, dove vengono esposte bandiere repubblicane dell'epoca senza creare controversie.

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Lui stesso ha posto una domanda retorica chiedendo se qualcuno abbia proposto durante tali cene la ricostituzione del Partito fascista, sottolineando come la semplice commemorazione non implichi necessariamente un ritorno politico. La sua posizione evidenzia una distinzione netta tra lo studio della storia e l'attivismo politico contemporaneo.

Posizione sul 25 aprile e unità nazionale

Riguardo alla festa della Liberazione del 25 aprile, Vannacci ha ricordato di avervi partecipato numerose volte, indossando un'uniforme e rendendo onore ai caduti e alla Repubblica con grande fierezza. Tuttavia, ha espresso una condizione precisa per eventuali future partecipazioni da leader di Futuro Nazionale. Ha affermato che accetterebbe solo quando questa data diventerà una festa conciliante per tutti gli italiani.

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Attualmente, secondo la sua opinione, il 25 aprile viene utilizzato ancora come strumento per dividere i buoni dai cattivi, uno spirito che lui rifiuta. Questa dichiarazione evidenzia le profonde divisioni ideologiche all'interno del panorama politico italiano e la difficoltà di trovare un terreno comune sulla memoria della Resistenza.

Sfide elettorali e crisi interna a Frosinone

Oltre alle questioni memoriali, Futuro Nazionale affronta gravi difficoltà organizzative ed elettorali. Lo smacco subito in Ciociaria ha messo in luce la fragilità del partito. I consiglieri vicini all'ex generale hanno voltato le spalle, impedendo la caduta della giunta locale. Questo evento rappresenta un segnale chiaro di dissenso interno.

Parallelamente, i sondaggi mostrano un calo costante nelle intenzioni di voto. Si moltiplicano gli addii dalla Calabria al Veneto, fino ad arrivare al Piemonte. Gli iscritti denunciano nomine calate dall'alto e una scarsa democrazia interna nel partito, creando un clima di tensione crescente tra base e vertici.

Contesto politico più ampio

La situazione di Vannacci si inserisce in un quadro più vasto che include anche dinamiche internazionali. Il Cremlino e l'estrema destra russa stanno sviluppando nuove alleanze, definite come una nuova Internazionale nera. Questi sviluppi geopolitici influenzano indirettamente il dibattito domestico sulle identità politiche e sui legami transnazionali.

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In questo scenario complesso, la figura di Roberto Vannacci emerge come punto di riferimento per chi cerca di ridefinire i confini della memoria storica. Le sue parole continuano a generare dibattito, separando chi vede nella storia una risorsa educativa da chi la considera una questione politica divisiva. La tenuta del partito dipenderà dalla capacità di risolvere queste contraddizioni interne.