Robot Umanoide Demolisce il Record Mondiale nella Mezza Maratona a Pechino

Un robot umanoide ha stabilito un nuovo record mondiale nella mezza maratona a Pechino, correndo a una velocità impressionante e superando i tempi degli atleti umani, evidenziando i rapidi progressi della tecnologia cinese.

Sabato scorso a Pechino, un robot umanoide ha stabilito un nuovo record mondiale nella mezza maratona , superando persino i corridori umani e mettendo in luce gli straordinari progressi compiuti dalla tecnologia cinese . La competizione, giunta alla sua seconda edizione, ha visto macchine e atleti gareggiare su percorsi separati per garantire la sicurezza.

Secondo le trasmissioni della TV cinese CCTV, l'umanoide vincitore ha completato il tracciato in un tempo di 50 minuti e 26 secondi, mantenendo una velocità media di circa 25 km/h. Questo risultato è significativamente inferiore all'attuale record mondiale di atletica, detenuto dall'ugandese Jacob Kiplimo con 57 minuti e 20 secondi. Il progresso rispetto all'anno precedente è stato sbalorditivo. Nell'edizione precedente, infatti, i robot avevano riscontrato notevoli difficoltà, cadendo ripetutamente, e il migliore tra loro aveva impiegato oltre due ore e quaranta minuti per concludere la gara. Quest'anno, il team autonomo "Qitian Dasheng" si è distinto, ma il robot in assoluto più veloce a tagliare il traguardo è stato "Shandian" (che significa "fulmine" in cinese), un progetto della società Honor. Nonostante una caduta a circa 100 metri dall'arrivo, "Shandian" ha registrato un tempo netto di 48 minuti e 19 secondi. Tuttavia, essendo controllato da remoto, il suo risultato è stato penalizzato dal regolamento, che applica un moltiplicatore di 1,2 ai sistemi non autonomi, posizionandolo quindi dietro ai concorrenti completamente indipendenti. La gara si è svolta nel distretto tecnologico di Yizhuang, attirando oltre un centinaio di team di robot umanoidi e circa 12.000 corridori umani. Il percorso urbano, progettato per mettere alla prova la stabilità e l'adattabilità delle macchine in condizioni realistiche, presentava curve, pendenze e tratti stretti. Hanno partecipato anche team internazionali, tra cui la Technische Universität München e l'Università Paris-Saclay, con collaborazioni estese anche a Macao e Brasile. Gli sviluppatori hanno espresso soddisfazione, confermando che i risultati rispecchiano i notevoli miglioramenti già osservati nei test preliminari in termini di velocità, stabilità e gestione dell'energia. L'evento ha visto la coesistenza di robot autonomi e sistemi guidati da remoto in un'unica classifica, ponderata in base al livello di intervento umano, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni sempre più indipendenti. Inoltre, la competizione è stata un'occasione per presentare nuove applicazioni, come un robot dedicato alla gestione del traffico che ha debuttato lungo il percorso, fornendo indicazioni ai corridori e prefigurando potenziali impieghi nei servizi urbani futuri. Nella competizione umana, la vittoria maschile è andata al cinese Zhao Haijie con il tempo di 1 ora, 7 minuti e 47 secondi, mentre tra le donne si è imposta Wang Qiaoxia in 1 ora, 18 minuti e 6 secondi. Tra il pubblico, l'entusiasmo si mescolava a qualche preoccupazione. "È davvero impressionante, ma come lavoratrice sono un po' preoccupata: la tecnologia avanza così velocemente che potrebbe influire sull'occupazione", ha commentato una spettatrice. Gli osservatori prevedono che i robot umanoidi potrebbero diventare parte integrante della vita quotidiana nel giro di pochi anni, trovando impiego nelle attività domestiche, nell'assistenza agli anziani e in lavori pericolosi, come quelli dei vigili del fuoco. Non sono mancate, anche quest'anno, cadute rovinose per alcune macchine, con un robot che è stato persino trasportato via in barella





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