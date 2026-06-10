Rocca annuncia la ricandidatura: 'Pronto a completare le riforme avviate nel Lazio'

Il governatore del Lazio Francesco Rocca ha dichiarato in un'intervista la sua disponibilità a un secondo mandato per terminare il percorso di riforme iniziato, con focus sui risultati sanitari e sulla necessità di cambiare il modello regionale.

Il governatore del Lazio , Francesco Rocca , ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi per un secondo mandato. Intervistato dal giornale L'Identità, Rocca ha spiegato di voler portare a termine il percorso di riforme avviato durante il suo primo mandato, definendolo entusiasmante ma complesso.

Ha sottolineato i risultati già ottenuti, in particolare nel settore sanitario regionale, dove attraverso il sistema Recup sono state erogate oltre 6 milioni di prestazioni nel 2025, con il 96% di visite ed esami garantiti nei tempi previsti. Tuttavia, ha ribadito che la vera sfida è cambiare strutturalmente il modello sanitario, soprattutto nei territori più fragili e per l'emergenza-urgenza.

Rocca ha anche rivendicato di aver restituito credibilità alle istituzioni sanitarie regionali, pur riconoscendo le difficoltà nel governare una Regione complessa come il Lazio, dove i tempi della politica non sempre coincidono con le aspettative dei cittadini. Il suo obiettivo, ha concluso, è completare il lavoro iniziato con serietà, concretezza e responsabilità





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