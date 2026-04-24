Rocco Casalino si candida a Ceglie Messapica: 'È ora di scegliere'

L'ex capo della comunicazione dei 5 Stelle Rocco Casalino annuncia la sua candidatura al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, sottolineando la necessità di contrastare l'ascesa delle destre e di agire a livello locale.

Rocco Casalino , ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle e figura di spicco durante il governo Conte, ha annunciato la sua candidatura al Consiglio comunale di Ceglie Messapica , comune di origine in provincia di Brindisi.

La decisione, attesa da giorni e ora ufficializzata dallo stesso Casalino tramite una nota, segna un ritorno alla politica attiva dopo un periodo di relativa quiescenza. L'annuncio è stato accompagnato da una forte presa di posizione politica, in cui Casalino sottolinea l'urgenza di contrastare l'ascesa delle forze di destra nel Paese.

Egli afferma con convinzione che il momento storico attuale non consente neutralità o distacco, ma richiede una scelta netta: o limitarsi a osservare la crescita di queste forze politiche, o impegnarsi attivamente per indebolirle. La sua convinzione è che questo impegno debba partire dal livello locale, dalle amministrazioni comunali, dove è possibile costruire un fronte di opposizione solido e duraturo.

Casalino evidenzia come le vittorie delle forze progressiste nei comuni rappresentino un passo fondamentale per creare le condizioni favorevoli alle prossime elezioni politiche. Ogni successo a livello locale, secondo l'ex portavoce, genera un'onda positiva che rafforza un fronte ampio e variegato contro una deriva politica che considera pericolosa e dannosa per l'Italia.

La sua candidatura si inserisce in una lista di centrosinistra che vedrà la partecipazione di rappresentanti del Movimento 5 Stelle e di esponenti della società civile, a testimonianza di un tentativo di convergenza tra diverse forze politiche e sociali. L'obiettivo è quello di presentare un'alternativa credibile e competitiva alle forze di destra, in grado di intercettare il consenso di un elettorato sempre più preoccupato per le prospettive del Paese.

La scelta di candidarsi a Ceglie Messapica, il suo paese natale, assume un significato particolare per Casalino, che desidera mettere a disposizione della comunità locale la sua esperienza e le sue competenze, contribuendo attivamente allo sviluppo e al benessere del territorio. La carriera politica di Rocco Casalino, da concorrente del Grande Fratello a spin doctor di Giuseppe Conte, è stata caratterizzata da alti e bassi, da momenti di grande visibilità a periodi di controversie e critiche.

Dalle gaffe comunicative sui social media al restyling dell'ufficio di rappresentanza, la sua figura è stata spesso al centro del dibattito pubblico. Nonostante le difficoltà, Casalino ha sempre difeso il suo ruolo e il suo impegno a servizio del Paese, sottolineando l'importanza della comunicazione politica e della capacità di interpretare le esigenze dei cittadini.

La sua decisione di candidarsi al Consiglio comunale di Ceglie Messapica rappresenta una nuova sfida per l'ex portavoce, che si mette in gioco direttamente sul territorio, cercando di tradurre in azione concreta le sue idee e le sue proposte. Il 16 febbraio è prevista l'uscita del suo libro 'Il portavoce - La mia storia', un'occasione per ripercorrere il suo percorso politico e personale, offrendo una testimonianza diretta e inedita sulla vita di un protagonista della scena politica italiana.

La sua candidatura, quindi, non è solo un ritorno alla politica attiva, ma anche un'opportunità per rilanciare il suo profilo e per contribuire a definire le nuove strategie del Movimento 5 Stelle e del centrosinistra





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