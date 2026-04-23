Rocco Casalino si candida a Ceglie Messapica: l'ex portavoce di Conte in corsa per il Consiglio comunale

Rocco Casalino, già portavoce di Giuseppe Conte, si presenta alle elezioni amministrative di Ceglie Messapica con una lista di centrosinistra. L'obiettivo è contrastare l'ascesa delle destre e costruire un fronte largo per un'Italia più progressista.

Rocco Casalino , figura nota nel panorama politico italiano per il suo ruolo di portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo mandato a Palazzo Chigi, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di Ceglie Messapica , un comune situato nella provincia di Brindisi, in Puglia.

La sua decisione, che circolava come un'ipotesi da alcuni giorni, è stata confermata dallo stesso Casalino attraverso una nota ufficiale, segnando un significativo passaggio dalla comunicazione istituzionale all'impegno diretto nella politica locale. La tornata elettorale si terrà il 24 e il 25 maggio prossimi, e la candidatura di Casalino rappresenta un elemento di forte interesse e potenziale cambiamento per la comunità cegliese.

Casalino, legato per origini al comune di Ceglie Messapica, si presenterà come candidato consigliere all'interno di una lista di centrosinistra. Questa lista, caratterizzata da un approccio inclusivo, vedrà la partecipazione non solo di rappresentanti del Movimento Cinque Stelle, di cui Casalino è stato un esponente di spicco come capo della comunicazione, ma anche di membri attivi della società civile locale.

Questa composizione eterogenea riflette la volontà di Casalino di costruire un'alleanza ampia e rappresentativa, capace di intercettare le diverse esigenze e aspirazioni della popolazione. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa politica solida e credibile, in grado di affrontare le sfide che attendono Ceglie Messapica e di promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

La scelta di candidarsi con una lista di centrosinistra sottolinea la sua volontà di contrastare le forze politiche di destra, che a suo avviso rappresentano una minaccia per i valori e i principi che guidano il suo impegno politico. Nella nota con cui ha annunciato la sua candidatura, Casalino ha espresso una profonda convinzione sulla necessità di un impegno attivo e responsabile da parte di tutti i cittadini, soprattutto in un momento storico delicato come quello attuale.

Ha sottolineato come non sia più possibile rimanere neutrali o indifferenti di fronte alla crescita delle forze di destra, ma sia fondamentale lavorare per indebolirle e contrastarne l'influenza. Secondo Casalino, il punto di partenza per questo cambiamento deve essere il livello locale, attraverso l'elezione di amministrazioni comunali che si oppongano alle politiche di destra.

Ha evidenziato come ogni vittoria ottenuta a livello locale contribuisca a creare un'onda positiva che rafforzi un fronte ampio contro una deriva politica che considera pericolosa e dannosa per il Paese. La sua visione è quella di un'Italia più giusta, solidale e inclusiva, in cui i valori della democrazia e della partecipazione civica siano al centro dell'azione politica.

La candidatura di Casalino a Ceglie Messapica rappresenta quindi un tentativo concreto di tradurre questi ideali in realtà, partendo dal territorio e coinvolgendo attivamente i cittadini nella costruzione di un futuro migliore. L'ex portavoce di Conte si propone come un punto di riferimento per coloro che credono in un'alternativa politica progressista e responsabile, capace di affrontare le sfide del presente e di costruire un futuro più prospero per tutti.

La sua esperienza nella comunicazione istituzionale e la sua conoscenza del mondo politico gli consentono di affrontare questa nuova sfida con consapevolezza e determinazione, con l'obiettivo di portare un contributo significativo alla vita politica e sociale di Ceglie Messapica e dell'intera regione Puglia. La sua presenza in lista, inoltre, potrebbe catalizzare l'attenzione di un elettorato che si sente distante dalla politica tradizionale, offrendo una nuova voce e una nuova prospettiva per il futuro del comune





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