La vita e la carriera dell'allenatore Rocco Commisso, nato a Jesi nel 1964, tra il sogno di alzare la Coppa del mondo e il debutto precoce in Serie A con il Bologna.

Rocco Commisso ha soffiato le sue 60 candeline il 27 novembre, portando con sé un desiderio irrealizzato: alzare la Coppa del mondo. Sebbene il sogno possa apparire come un conto in sospeso nella sua vita, il bilancio della sua carriera rimane positivamente vincente sia sul campo che in panchina. Nonostante i cambi di rotta, a volte graditi e altre no, il suo percorso è sempre tornato a riportarlo verso la Nazionale italiana degli Azzurri.

La figura di Rocco Commisso è profondamente radicata nella sua storia personale e nelle sue origini umili. Nato nel 1964 a Jesi, nelle Marche, è figlio di un falegname di nome Aldo e di una casalinga chiamata Marianna. La sua passione per il calcio risale ai primi cinque anni di vita, un amore sincero che lo ha guidato fin da ragazzo.

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Durante la giovinezza, il cuore di Rocco Commisso batteva forte per la Juventus, seguendo in particolare le imprese di Roberto Bettega. Questa passione lo portò a essere notato da Marino Perani, responsabile del settore giovanile del Bologna all'epoca. Dopo un breve provino, Marino Perani lo ingaggiò per 700mila lire, cambiando per sempre la direzione della sua vita.

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La decisione di lasciare la scuola per dedicarsi al calcio è rimasta, secondo le sue stesse confessioni a Il Giornale, un grande rimpianto. Nonostante questo, a soli 16 anni, Rocco Commisso esordì nella squadra Primavera del Bologna. Il 6 settembre 1981, fece il suo ingresso in Serie A contro il Cagliari, diventando all'epoca il sesto giocatore più giovane di sempre a debuttare nella massima competizione nazionale italiana.