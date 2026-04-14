Rocco Papaleo e la Salute Mentale: Il Cinema come Cura allo Spiraglio Filmfestival

Il Festival Spiraglio della salute mentale premia Rocco Papaleo, un attore che ha spesso interpretato personaggi con disturbi mentali, esplorando il ruolo della cultura come strumento terapeutico contro ansia e depressione. Intervista, commenti e dettagli sulla prossima edizione del festival.

Rocco e i suoi cervelli. Ansia, depressione, bipolarità, ossessioni: una vasta gamma di stati mentali che si manifestano in disturbi comportamentali, sia nella realtà che nella finzione. Alla ricerca dell’equilibrio perduto, lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale torna al Maxxi di Roma da giovedì prossimo, con un programma che si estenderà fino al 18 aprile. Questo evento, che si pone l’obiettivo di rompere lo stigma legato a questi temi, quest’anno premia Rocco Papaleo , attore, regista, sceneggiatore e musicista di successo. All'età di quasi settant'anni, Papaleo può vantare un'impressionante galleria di personaggi, magistralmente interpretati, che esplorano le incertezze, le inquietudini e la complessità della psiche umana. Il festival offre un'occasione unica per riflettere sulla salute mentale , attraverso il linguaggio del cinema e non solo. Un esempio significativo è la sua interpretazione di Cervo Nero nel film Il grande spirito di Sergio Rubini, oppure la profonda e autoironica analisi di sé stesso in Scordato, di cui è anche regista.

Papaleo ha dimostrato, attraverso la sua sessantina di film tra commedie e drammi, come sia possibile combinare profondità e divertimento, trasformando il cinema in una forma d'arte che può anche avere un ruolo terapeutico. Il suo approccio artistico suggerisce un potente messaggio: “Bisogna andare al cinema, tornare a teatro, leggere un buon libro, ascoltare buona musica. Sono tutte forme, a mio avviso, estremamente terapeutiche per chiunque soffra di disturbi mentali. Sono convinto che la cultura in generale aiuti molto ad alleggerire certi stati d’animo e mentali pesanti”. Una medicina culturale, quindi, che potrebbe essere più efficace dei farmaci, anche se Papaleo non si dichiara medico. Il festival, diretto dallo psichiatra Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica, è organizzato dal Dipartimento Salute Mentale della Asl Roma 1 e Roma Capitale. Il cinema, il teatro, una mostra, un libro, sono strumenti preziosi contro la noia, l’ansia e l’incertezza che caratterizzano il nostro tempo. “I giovani dovrebbero essere attratti da queste forme di intrattenimento e invece si rifugiano nei social, racchiusi in un cellulare. Penso che anche il governo dovrebbe stimolare, aiutare le nuove generazioni in tal senso con campagne di agevolazioni, gratuità per gli under26 come accade in Francia, per esempio”.

Il Premio Spiraglio 2024 a Rocco Papaleo riconosce non solo l’eccellenza delle sue interpretazioni, ma anche il messaggio che la sua carriera artistica trasmette. In un’epoca di frenesia e incertezza, l’attore invita a prendersi il tempo necessario per riflettere e prendersi cura di sé stessi, invitandoci a vivere appieno. Papaleo afferma: “Mi lusinga profondamente che questo festival, un appuntamento fondamentale per comprendere il mondo della salute mentale, mi abbia scelto come esempio positivo che attraverso i ruoli che ho interpretato possa aiutare situazioni umane e familiari, anche drammatiche, che purtroppo emergono quando la salute mentale vacilla in qualcuno a noi vicino. Ogni volta che mi immergo in un nuovo personaggio è per me un'occasione di crescita, per indagare l'animo umano e me stesso e ogni volta ne esco arricchito. Se questo arricchimento lo ricevono anche solo alcuni dei miei spettatori, posso ritenermi più che soddisfatto della mia vita professionale”. Le canzoni di Paolo Conte, il libro L’arte di correre di Haruki Murakami, e il film La grande ambizione con Elio Germano, sono stati per lui fonte d'ispirazione. La storia di Papaleo dimostra che è possibile realizzare i propri sogni partendo da un piccolo centro, senza rinnegare le proprie origini, trasformandole in un tratto distintivo, come dimostrano il suo esordio alla regia, Basilicata coast to coast, e il recente e convincente film Il bene comune, girato nel Parco del Pollino, dove interpreta una guida naturalistica. “Sono sempre stato un artista controcorrente e ho cercato di trasformare in qualità elementi, atteggiamenti, pensieri solitamente giudicati superflui. Nel mio ultimo film voglio sottolineare l’importanza della solidarietà attraverso un viaggio interiore collettivo nella natura. Arricchito dall’ironia che come la cultura sono forme di sopravvivenza indispensabili. Insieme all’amicizia che può essere un altro prezioso aiuto quando si sta male. Intendo mentalmente, per restare sul tema”





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