Rocio Morales e la separazione da Raoul Bova: il segreto per proteggere Luna e Alma

Rocío Morales rivela come ha gestito la fine con Raoul Bova proteggendo le figlie Luna e Alma con trasparenza e fede, respingendo le voci sentimentali.

La sceneggiatrice e attrice Rocío Morales Morales ha affrontato con onestà le complesse dinamiche legate alla separazione dall'attore Raoul Bova, avvenuta nel 2025, e al nuovo equilibrio familiare costruito con le figlie Luna, quasi undici anni, e Alma, otto anni. In una lunga intervista rilasciata senza filtri al settimanale Sette, publication de Il Corriere della Sera, la Morales, classe 1988, ha spiegato come la difficoltà della separazione abbia rafforzato il legame simbiotico e sano tra le tre, basato su uno sguardo che si comprende al volo.

La priorità assoluta per l'attrice spagnola è stata quella di salvaguardare la serenità di Luna e Alma da una situazione di cui non erano responsabili, cercando di non segnare il loro futuro. Per raggiungere questo obiettivo delicato, Rocío Morales Morales si è affidata al supporto di uno psicologo infantile, confrontandosi con lui per capire come tirare fuori la versione migliore di sé stessa e comunicare con le bambine. La chiave risiedeva nella sincerità calibrata sulla loro età: non hanno bisogno di sapere ogni dettaglio, ma hanno bisogno di sentire che la madre è autentica.

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La comunicazione con le figlie

Grazie a questa strategia comunicativa trasparente e rispettosa della sensibilità delle bambine, è nato un dialogo aperto che ha permesso a Luna e Alma di mantenersi serene e sorridenti sin dall'inizio del percorso. Rocío Morales ha sottolineato che il rapporto con le figlie si è fatto più profondo, definendo la nuova situazione come qualcosa di potentemente unito ma sano, lontano da qualsiasi forma di morbositá. La presenza costante della madre e l'esempio dato sono stati fondamentali per attraversare questo momento di cambiamento.

Fede e sostegno interiore

Oltre al supporto psicologico professionale e al legame con le figlie, la dimensione spirituale si è rivelata un rifugio cruciale per Rocío Morales nei momenti più bui. L'attrice ha rivelato di avere un legame fortissimo con la Madonna, un'entità a cui si sente accolta e ascoltata, trovando conforto nella fede. A questo supporto spirituale si aggiungono le amiche suore, alle quali è molto affezionata e che rappresentano un punto di riferimento affettivo importante durante la transizione verso la nuova fase della sua vita.

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Respinta le indiscrezioni sentimentali

Nonostante il focus sulla maternità, l'attrice ha tenuto a chiarire con fermezza le numerose indiscrezioni sentimentali che l'hanno riguardata negli ultimi tempi, smentendo con decisione le voci che la vedevano coinvolta con l'ex corridore Andrea Iannone o con l'imprenditore Fernando Nicolás. Rocío Morales ha specificato di essere single e di non aver frequentato queste figure, interpretando la diffusione di tali notizie come un tentativo deliberato di sporcare l'immagine di una donna che, dopo la separazione, aveva mantenuto un profilo limpido, forse con l'intento di ferirla.

Progetti futuri e visione sull'amore

Lasciando un punto fermo sul passato, Rocío Morales ha riconosciuto di aver dedicato molto spazio alla cura delle figlie, riducendo temporaneamente l'attenzione sulla propria sfera romantica, ma ha dichiarato di non aver perso la fiducia nell'amore. Desidera un uomo risolto, sicuro e onesto, che la stimi per chi è indipendentemente dal contesto relazionale, credendo persino più di prima nell'amore romantico. Inoltre, l'attrice ha aperto la porta a nuovi programmi televisivi, affermando con entusiasmo che accetterebbe di condurre un nuovo show di cucina domani stesso, dimostrando una vitalità professionale in linea con la sua rinascita personale.