Rocio Munoz Morales: Confida sulla sua vita sentimentale e il legame con le figlie

L'attrice Rocío Muñoz Morales chiarisce le voci su Andrea Iannone e Stefano De Martino, definendole calunnie. Parla del suo rapporto sincero con le figlie e della sua nuova vita a Roma.

L'attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales ha offerto un resoconto dettagliato e personale sulla sua attuale condizione sentimentale, smentendo categoricamente le speculazioni mediatiche che hanno circondato il suo nome. Attraverso un'intervista con la giornalista Candida Morvillo, la protagonista ha dichiarato di essere attualmente single e ha sottolineato come le voci riguardanti presunte relazioni con figure di spicco come Andrea Iannone e Stefano De Martino siano completamente inventate. Ha spiegato che tali narrazioni sarebbero state create con l'intento deliberato di screditare la sua reputazione personale e professionale, specialmente in un momento di transizione della sua vita.

Chiarezza sulle voci di fidanzamento

Rocío Muñoz Morales ha tenuto a distinguere nettamente la natura dei suoi rapporti con gli uomini citati nelle cronache rosa. Ha confermato che con il pilota di Formula Uno Andrea Iannone esiste esclusivamente un rapporto di amicizia, definito da lei come "bella amicizia" e privo di qualsiasi implicazione romantica o sentimentale. Per quanto riguarda Stefano De Martino, l'attrice ha ribadito che qualsiasi collegamento tra le loro vite è una costruzione mediatica priva di fondamento, sostenendo che l'interesse dietro queste storie mirasse a sporcare un'immagine che, a suo dire, era rimasta limpida dopo la sua separazione.

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Ha anche menzionato l'imprenditore spagnolo Fernando Nicolás, includendolo tra le figure i cui legami con lei sono stati completamente inventati dalla stampa. L'attrice ha espresso l'impressione che una figura sconosciuta, il cui identità non è stata chiarita, avesse un interesse specifico nel presentare la donna come qualcuno che frequenta numerosi uomini, forse con l'obiettivo di ferirla emotivamente. Ha sottolineato che, anche in uno scenario ipotetico in cui tutto fosse vero, lei si sarebbe comportata liberamente e senza mancare di rispetto a nessuno, ma ha preferito concentrarsi su altri aspetti della sua esistenza.

Il legame simbiotico con le figlie

Un tema centrale della conversazione è stato il rapporto profondo e strutturante che Rocío Muñoz Morales ha sviluppato con le sue due figlie, Luna, che ha quasi undici anni, e Alma, che ne ha otto. Le bambine sono nate dall'amore con il padre che ha abbandonato la famiglia, e l'attrice ha raccontato come, dopo la separazione, il gruppo si sia trasformato in un'unità potente e indissolubile. Ha descritto questa dinamica come "simbiotica" ma chiaramente definita come sana, distinguendola da qualsiasi interpretazione morbosa, e ha evidenziato come tra loro esista un livello di comprensione non verbale tale da bastare uno sguardo per comunicare.

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Per proteggere le figlie da eventuali traumi psicologici legati alla crisi coniugale, Rocío ha adottato un approccio basato sulla trasparenza e sull'esempio. Si è avvalsa della consulenza di uno psicologo infantile per capire come presentare la situazione nella sua versione migliore, cercando di salvaguardare le ragazze da una dinamica di cui non erano responsabili. Il risultato è stato un dialogo sincero, fondato sulla verità, che ha permesso alle bambine di rimanere serene e sorridenti fin da subito, dimostrando l'efficacia di una comunicazione aperta e rispettosa dei loro sentimenti.

L'attrice ha ammesso che, sebbene abbia cercato di contenere i momenti di tristezza e dolore, ha compreso l'inutilità di fingere che tali emozioni non esistessero. Ha adottato una filosofia di vita che rifiuta le guerre in tutte le loro forme, pur riconoscendo che perdonare non significa necessariamente dimenticare. Ha spiegato che ricordare i dolori subiti e le persone che hanno fatto del male è essenziale per la crescita personale, un processo che considera compatibile con la capacità di fare pace, un principio che ha applicato tanto nella vita privata quanto durante la separazione.

La scelta di restare a Roma

Nonostante le origini spagnole e i legami con Madrid, Rocío Muñoz Morales ha affermato con fermezza di non aver mai considerato l'idea di tornare in Spagna dopo la separazione. Ha dichiarato che, pur mancando la sua città natale e la sua famiglia d'origine, Roma è diventata la sua vera casa. Ha illustrato il grado di integrazione culturale raggiunto parlando di un adattamento linguistico totale: afferma che ormai svolge tutte le attività quotidiane, pensa ed esprime affetti in italiano, e cita che l'unica frase che recita in spagnolo è "ti amo", un'eccezione emotiva alla sua nuova identità linguistica.

La sua vita spirituale gioca un ruolo fondamentale nel suo equilibrio attuale. Rocío ha confessato di provare paura verso la solitudine, il futuro e la possibilità di non essere all'altezza delle aspettative, ma trova conforto nella fede. Trascorre momenti di solitudine in chiesa, dove si connette con la Madonna in modo naturale e profondo, sentendosi accolta e ascoltata. Questo legame spirituale, che attribuisce anche al suo ruolo di madre, è rafforzato dall'amicizia con alcune suore, figure a cui è molto affezionata e che le forniscono un supporto emotivo prezioso.

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Visioni future sull'amore e sulla carriera

Riguardo al suo futuro sentimentale, Rocío Muñoz Morales ha espresso desideri chiari e maturi, rifiutando la dinamica comune in cui una donna tradita cerca di recuperare la fiducia cercando nuove conferme femminili. Ha dichiarato che a lei non è successo nulla di simile e che, al contrario, ha dedicato molto tempo alle figlie e meno spazio alla sua sfera di donna. Ha ammesso di essere diventata più esigente, necessitando di tempo per rimarginare le ferite emotive prima di aprirsi nuovamente a una relazione.

Per il futuro, cerca un uomo risolto e sicuro di sé, che la stimi non solo per il ruolo che ricopre come partner, ma per la sua identità intrinseca. Ha ribadito di non aver perso la fede nell'amore, credendo ancora nell'amore romantico, forse più di prima. Ha infine menzionato la sua attività cinematografica, ricordando al pubblico che presto rivedranno le sue performance sul grande schermo, confermando la sua permanenza attiva nel settore dell'intrattenimento italiano nonostante le sfide personali affrontate.