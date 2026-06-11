Rocio Munoz Morales festeggia i 38 anni con una mini gonna rossa e pochi vip

Rocio Munoz Morales ha festeggiato i 38 anni con una mini gonna rossa e una location esclusiva nel cuore di Roma, invitando solo pochi vip. La festeggiata ha scelto uno storico locale di Roma, il celebre simbolo della mondanità capitolina, spesso frequentato da volti noti dello spettacolo. La particolarità del vestito era sul retro, con la schiena nuda coperta solo da due spalline incrociate.

Rocio Munoz Morales ha festeggiato i 38 anni con una mini gonna rossa e una location esclusiva nel cuore di Roma , invitando solo pochi vip.

Andrea Iannone, con cui ha un rapporto speciale, non era presente. La festeggiata ha scelto uno storico locale di Roma, il celebre simbolo della mondanità capitolina, spesso frequentato da volti noti dello spettacolo. La particolarità del vestito era sul retro, con la schiena nuda coperta solo da due spalline incrociate. I capelli sono stati raccolti o sciolti a seconda del momento della festa.

Prima di scatenarsi a ritmo di musica, Rocio e i suoi invitati hanno cenato seduti a una lunga tavola elegantemente apparecchiata. Vasco in concerto a Rimini ha lasciato intendere che non ne ha bisogno, mentre Beatrice morta a 2 anni ha lasciato immagini raccapriccianti dopo le botte e i video in cui la costringevano a fumare. Arrestato Emanuel Iannuzzi, il compagno della mamma Estate, mentre Roma è in cima alla classifica degli eventi climatici estremi.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 9 giugno 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati sei 5 da 26mila euro. Allerta meteo in 4 regioni al Nord, poi temperature fino a 37 gradi. Il climatologo Mercalli: «Sarà un'estate più calda del normale».

Enrico Nigiotti compie 38 anni, mentre Elena D'Amario ha detto addio ad Amici, i gemelli e il no alle nozze. Jannik Sinner ha ospitato nella due giorni di controlli medici il Palazzo Parigi a Milano, con le sue suite e la spa da 1700 metri quadri. Gianmarco Pozzoli ha parlato del dramma della depressione, mentre Andrea Iannone non era presente alla festa dei 38 anni di Rocio Munoz Morales





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