Rodriguez difende il petrolio venezuelano alla COP31 tra critiche e sostegno USA

Alla COP31 a Antalya, Delcy Rodriguez ribadisce il diritto del Venezuela a produrre petrolio, scontrandosi con la spinta globale per le energie pulite e appoggiando le mosse di Trump.

ANTALYA, 12 NOVEMBRE 2026 - Delcy Rodriguez, presidente ad interim del Venezuela, ha dichiarato alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP31 che il suo paese possiede il diritto sovrano di sviluppare la propria industria petrolifera. Questa posizione è stata espressa mentre il Venezuela riconosce l'importanza cruciale della lotta contro il cambiamento climatico, creando un punto di tensione significativo durante i colloqui tenuti sulla costa mediterranea della Turchia.

La posizione del Venezuela sulla sovranità energetica

Rodriguez ha dichiarato esplicitamente al vertice che il Venezuela riafferma il proprio diritto sovrano di rafforzare il settore energetico e petrolifero come motore fondamentale del suo sviluppo nazionale. Ha sottolineato che è possibile perseguire la crescita economica e proteggere l'ambiente contemporaneamente, citando le foreste venezuelane come essenziali per il pianeta.

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La presidente ad interim ha aggiunto che le foreste del Venezuela fungono da polmone per il pianeta, assorbendo una quantità di carbonio superiore alle emissioni totali generate dal paese. Tuttavia, non ha affrontato direttamente la questione dell'impatto che l'esportazione di petrolio venezuelano ha sulle emissioni globali di gas serra, un aspetto centrale nel dibattito climatico internazionale.

Scontro con la spinta globale verso le energie pulite

Le dichiarazioni di Rodriguez sono in netto contrasto con gli sforzi compiuti da altri leader presenti alla conferenza per convincere i governi mondiali ad accelerare il passaggio dai combustibili fossili, responsabili delle emissioni di carbonio. La posizione venezuelana appare isolata rispetto alla volontà comune di ridurre la dipendenza energetica dai fonti inquinanti per mitigare il riscaldamento globale.

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Il Primo Ministro britannico Andy Burnham ha intervenuto anteriormente nella giornata sottolineando la necessità di passare alle energie rinnovabili. Burnham ha evidenziato come le interruzioni delle forniture energetiche dovute alla guerra tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran e alla guerra della Russia contro l'Ucrania dimostrino la vulnerabilità dei paesi che dipendono da fonti non controllate.

Secondo Burnham, questa dipendenza espone i governi a prezzi dell'energia che non possono controllare, rendendo il passaggio alle energie pulite l'unica via praticabile per garantire la sicurezza energetica. Le sue parole riflettono una visione opposta a quella difesa da Caracas, che vede nel petrolio una risorsa strategica inalienabile.

Il ruolo degli Stati Uniti e l'approccio di Trump

La posizione del Venezuela si allinea invece con gli sforzi degli Stati Uniti volti a raccogliere miliardi di dollari per aumentare la produzione petrolifera nel paese sudamericano. Il Venezuela è un membro dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e la sua produzione energetica rimane un elemento di interesse strategico per gli Stati Uniti.

Il presidente Donald Trump, che ha ritirato gli Stati Uniti dalla cooperazione formale sul clima lo scorso anno dopo aver definito il riscaldamento globale una bufala, ha affermato che investire nel petrolio venezuelano può rafforzare la sicurezza nazionale. Secondo l'amministrazione Trump, questo investimento servirebbe ad aumentare le forniture energetiche dell'intero emisfero occidentale, riducendo la dipendenza da altre regioni geopoliticamente instabili.

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Contesto COP31 e prospettive future

Il 12 novembre rappresenta il quinto giorno di questa conferenza biennale, dove i rappresentanti di quasi 200 paesi stanno cercando di concordare un nuovo accordo per migliorare i progressi nella lotta contro i cambiamenti climatici. Il contesto è grave, come evidenziato da un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato il mese scorso.

Tale rapporto ha riscontrato che il mondo è sulla strada per superare il limite di riscaldamento di 1,5 gradi Celsius, l'obiettivo concordato dai paesi sotto l'Accordo di Parigi del 2015 per prevenire gli effetti più devastanti del cambiamento climatico. Nonostante la consapevolezza scientifica e politica del rischio, la volontà di agire si scontra con interessi economici e sovranità nazionali contrastanti.

La tensione tra la necessità di decarbonizzare l'economia globale e il desiderio di alcuni stati di mantenere o aumentare la produzione fossile rischia di rallentare l'adozione di misure ambiziose. La conferenza COP31 dovrà quindi affrontare non solo questioni tecniche ma anche profonde divari geopolitici nella definizione delle strategie future per il clima.