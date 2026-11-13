Roger Taylor annuncia il addio ai Duran Duran per acufene grave

Roger Taylor, 66 anni, lascia i Duran Duran per peggioramento dell'acufene. La storia dei due addii e la spiegazione del Dottor Borsi sul disturbo uditivo.

Roger Taylor, batterista storico dei Duran Duran, ha comunicato il 12 novembre 2026 la sua definitiva ritirata dalla band e dalle scene musicali. La decisione, presa a 66 anni, è motivata dal peggioramento clinico di un disturbo uditivo recentemente diagnosticato. Il musicista, risiedente negli Stati Uniti, ha scelto di prioritizzare la propria salute dopo un attento consulto medico specialistico.

Le motivazioni sanitarie dell addio

Il batterista ha dichiarato che suonare la batteria per la band è stata la gioia della sua vita. Nonostante l'affetto dimostrato dai fan nel corso degli anni, ha ritenuto necessario interrompere l'attività professionale per tutelare il proprio equilibrio fisico. La scelta riflette una situazione medica che richiede priorità assolute rispetto agli impegni di tournée e registrazione.

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Il primo addio del 1985 e le pressioni

Questa non è la prima volta che Roger Taylor lascia i Duran Duran. Nel 1985, il gruppo guidato da Simon Le Bon raggiungeva l'apice del successo globale. L'allontanamento avvenne per motivi completamente diversi, legati alla difficoltà di convivere con una fama improvvisa e travolgente. Dopo il concerto del Live Aid, la pressione mediatica costrinse il batterista ad allontanarsi gradualmente dal gruppo.

Il ritorno nel 2001 e la nuova era

La pausa musicale si trasformò in un lungo distacco dalle scene. Solo nel 2001, dopo una telefonata di John Taylor, Roger Taylor accettò di rientrare nella formazione originale. Si ricomposero così Simon Le Bon, Nick Rhodes, Andy Taylor e Roger Taylor. Questa reunion diede inizio a una nuova stagione di album e tour internazionali, consolidando il leggendario status della band.

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La scienza dietro l acufene

L'acufene è la percezione di un suono in assenza di una fonte sonora esterna. Il Dottor Corrado Borsi spiega che il paziente sente rumori inesistenti, variabili per intensità e frequenza. Questo disturbo può interferire con la concentrazione e il sonno, diventando talvolta invalidante. La diagnosi richiede indagini minuziose per escludere altre patologie dell'orecchio.

Rischi professionali e trattamenti

L'esposizione continua a suoni intensi durante i concerti rappresenta un rischio elevato per la salute uditiva dei musicisti. Il Dottor Borsi sottolinea che non bisogna limitarsi ad accettare passivamente il disturbo. Esistono percorsi di terapia cognitivo comportamentale e counseling per ridurre l'impatto negativo sulla quotidianità, offrendo strumenti per gestire il sintomo.

Solidarietà dei compagni di band

Slim Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor hanno espresso pieno sostegno alla decisione di Roger Taylor. Hanno ringraziato pubblicamente il batterista per il contributo storico alla band. L'affetto reciproco rimane forte nonostante l'addio definitivo alle scene, garantendo che il ricordo dei momenti condivisi resti al centro della narrazione musicale dei Duran Duran.