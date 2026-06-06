Rogo del discobar a Crans-Montana: i titolari accusati di falso documentale sulla schiuma fonoassorbente

Nuovi sviluppi nel caso del rogo del discobar di Crans-Montana 2015. I proprietari Jessica e Jacques incriminati per falso documentale legato alla fattura della schiuma fonoassorbente. Spuntano anche misteri sui fondi per le vittime e le storie dei sopravvissuti.

Il drammatico rogo del discobar a Crans-Montana nella notte di Capodanno 2015, che ha provocato 41 morti e oltre cento feriti, si arricchisce di una nuova, inquietante, vicenda giudiziaria.

I titolari del locale, Jessica e Jacques, sono comparsi in aula a Sion, scortati dalla polizia, con un nuovo capo d'imputazione: falso documentale. L'accusa riguarda una fattura falsa relativa all'acquisto della schiuma fonoassorbente che prese fuoco quella tragica notte. La coppia è entrata da una porta secondaria, ma sotto gli obiettivi dei fotografi: Jacques quasi irriconoscibile con barba lunga e cappello nero, Jessica in un look casual.

La donna, prima a parlare, si è detta "distrutta e devastata" dalle "tante falsità" emerse, attaccando a sua volta le dichiarazioni contrastanti. Il caso si intreccia con altre ombre: i soldi raccolti per le vittime in un concerto benefico sarebbero spariti, aprendo un giallo a Losanna sulla gestione dei fondi.

Intanto, i sopravvissuti continuano a convivere con il trauma: come il calciatore e la fidanzata che lui salvò, tornati in pubblico nonostante le cicatrici, e Francesca Aldè, che ha dichiarato di non ricordare nulla di quella notte e di voler vedere il video della strage per evitare che i ricordi riaffiorino all'improvviso. La tragedia sembra non aver fine, tra inchieste giudiziarie, misteri finanziarie e ferite psicologiche che restano aperte





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