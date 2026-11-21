Analisi della crisi dei rifugiati rohingya a Cox's Bazar: condizioni disastrose, divieti governativi e dipendenza dagli aiuti umanitari ONU in Bangladesh.

Il distretto di Cox's Bazar, situato nel sud-est del Bangladesh al confine con il Myanmar, ospita attualmente 1,2 milioni di persone di etnia rohingya. Questi profughi, quasi tutti fuggiti dalle violenze iniziate nel 2017, vivono in condizioni precarie all'interno di 33 campi profughi. La popolazione, originaria dello stato di Rakhine, non vede alcuna soluzione definitiva al proprio esilio nonostante l'aumento continuo degli arrivi e la nascita di nuovi bambini nei campi.

Storia e Condizioni dei Campi Profughi

I rohingya sono un gruppo etnico musulmano che ha subito una campagna di persecuzione violenta nell'estate del 2017. Durante questo periodo, l'esercito del Myanmar ha commesso uccisioni indiscriminate e stupri di massa, costringendo circa 750mila persone a raggiungere il Bangladesh in poche settimane. I nuovi arrivati hanno costruito ripari di fortuna sulle colline attorno al campo esistente di Kutupalong, abbattendo la foresta che copriva la zona. Da allora, la popolazione ha continuato a crescere, fondendo i vari insediamenti in un unico vasto agglomerato.

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La situazione si è aggravata ulteriormente dall'inizio del 2024, quando circa 150mila nuovi profughi sono arrivati dal Myanmar. Questo afflusso è accaduto mentre lo stato di Rakhine era controllato in gran parte dall'Esercito dell'Arakan, un gruppo ribelle in conflitto con il potere centrale. Parallelamente, nei campi nascono ogni anno tra i 30mila e i 35mila bambini, aumentando la pressione sulle risorse già esigue. La grande maggioranza dei rifugiati vive ancora in strutture temporanee realizzate con bambù, corda e teli di plastica, che durano in media solo sei mesi.

Restrizioni Governative e Limiti Legali

Il governo del Bangladesh applica una serie di restrizioni severe per evitare che i rohingya restino nel paese a tempo indeterminato. Secondo le regole vigenti, nessuno può costruire strutture permanenti come fondamenta o muri in mattoni all'interno dei campi. Di conseguenza, le famiglie vivono in abitazioni precarie, spesso affollate con una media di cinque persone per rifugio. I servizi igienici e i punti acqua sono condivisi, creando condizioni igieniche disastrose che hanno favorito epidemie di difterite, dengue, scabbia e, tra il 2024 e il 2025, una grande epidemia di colera.

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Il Bangladesh non ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 1951, quindi ai rohingya non è stato riconosciuto lo status di rifugiato ufficiale. Questo comporta l'assenza di diritti fondamentali, come la libertà di movimento. Per impedire le fughe, il governo ha eretto recinzioni di filo spinato e installato torrette di sorveglianza con telecamere. I profughi non possono uscire dai campi senza un permesso speciale, né possono lavorare legalmente. Anche l'istruzione è limitata: sebbene i bambini frequentino centri gestiti dall'UNICEF o da Save the Children, il Bangladesh non riconosce i titoli di studio ottenuti.

Impatto Umanitario e Dipendenze Economiche

Nonostante la presenza del governo bangladese, la vita nei campi dipende esclusivamente dalle agenzie delle Nazioni Unite e dalle organizzazioni umanitarie. Il sostentamento alimentare è gestito dal Programma alimentare mondiale (WFP) attraverso un buono elettronico da 12 dollari al mese per persona. Con questa somma, i rifugiati possono acquistare prodotti di base come riso, olio e lenticchie presso negozi all'interno dei campi. Tuttavia, questo sistema è fragile e vulnerabile ai tagli ai finanziamenti internazionali.

La dipendenza dagli aiuti esterni si è dimostrata critica nel 2023, quando il WFP fu costretto a ridurre il buono mensile a 8 dollari per mancanza di fondi. Oltre all'assistenza formale, nei campi si è sviluppata un'economia informale con piccoli mercati, ma questa rimane precaria. La situazione attuale, con il grave incendio del marzo 2021 e la continua crescita demografica, evidenzia la necessità urgente di affrontare le condizioni disastrose in cui vivono oltre un milione di persone senza alcuna prospettiva di ritorno o integrazione.