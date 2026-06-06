Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Roland Garros 2025, finale inedita tra Cobolli e Zverev: orario, precedenti, quote e dove vederla

Sport News

Roland Garros 2025, finale inedita tra Cobolli e Zverev: orario, precedenti, quote e dove vederla
Roland GarrosFinaleTennis
📆6/6/2026 4:18 AM
📰leggoit
50 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 51%

Flavio Cobolli e Alexander Zverev si affrontano nella finale del Roland Garros 2025. Analisi del match, orario, statistiche, quote dei bookmaker e tutte le informazioni per seguire la partita in tv e streaming.

Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2025, in programma domenica 7 giugno alle ore 15 sul campo centrale Philippe-Chatrier di Parigi .

Per il tennista italiano si tratta della prima finale Slam in carriera, raggiunta dopo il ritiro di Matteo Arnaldi in semifinale. Zverev, attuale numero tre del mondo, è anch'egli a caccia del suo primo titolo major. I precedenti favoriscono il tedesco, in vantaggio 3-1 nei confronti diretti, ma Cobolli ha dimostrato nel corso della stagione di saper ribaltare i pronostici e offre una crescita tecnica e mentale evidente.

Le quote dei bookmaker danno Zverev nettamente favorito con un successo pagato tra 1.25 e 1.26, mentre l'impresa di Cobolli varia tra 3.70 e 3.75. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport, disponibile anche in chiaro su NOVE, e in streaming su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

La finale rappresenta un passaggio decisivo per entrambi i giocatori: per Cobolli l'occasione di consacrarsi definitivamente nel circuito, per Zverev la possibilità di colmare l'unico vuoto di una carriera già prestigiosa

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Roland Garros Finale Tennis Flavio Cobolli Alexander Zverev Parigi Slam Terre Rossa Eurosport Streaming Quote Bookmaker Preview

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cobolli e Arnaldi in semifinale al Roland Garros, Berrettini si fermaCobolli e Arnaldi in semifinale al Roland Garros, Berrettini si fermaA Parigi continua una favola che pochi avrebbero immaginato fino a due settimane fa: Flavio Cobolli vola in semifinale dopo una straordinaria rimonta contro Felix Auger-Aliassime. Passa il turno anche Matteo Arnaldi e raggiunge per la prima volta in carriera il penultimo atto di uno Slam, garantendo così all'Italia un finalista al Roland Garros.
Read more »

'Uso la sua doccia', Cobolli 'superstizioso' come Nadal al Roland Garros 2026'Uso la sua doccia', Cobolli 'superstizioso' come Nadal al Roland Garros 2026Il tennista azzurro ha raggiunto la semifinale dello Slam di Parigi
Read more »

Un italiano in finale al Roland Garros: la favola di Arnaldi e CobolliUn italiano in finale al Roland Garros: la favola di Arnaldi e CobolliL'italiano in finale al Roland Garros, la semifinale di Arnaldi e Cobolli e la rinuncia di Berrettini al torneo. Inoltre, l'accordo tra i fratelli Del Vecchio per il riassetto di Delfin.
Read more »

Pronostico Cobolli-Arnaldi quote semifinale Roland Garros 2026Pronostico Cobolli-Arnaldi quote semifinale Roland Garros 2026Pronostico Cobolli-Arnaldi quote analisi precedenti statistiche match semifinale Roland Garros 2026 in programma venerdi 5 giugno alle 14.30
Read more »



Render Time: 2026-06-06 07:18:15