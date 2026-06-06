Roland Garros 2025, finale inedita tra Cobolli e Zverev: orario, precedenti, quote e dove vederla

Flavio Cobolli e Alexander Zverev si affrontano nella finale del Roland Garros 2025. Analisi del match, orario, statistiche, quote dei bookmaker e tutte le informazioni per seguire la partita in tv e streaming.

Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2025, in programma domenica 7 giugno alle ore 15 sul campo centrale Philippe-Chatrier di Parigi .

Per il tennista italiano si tratta della prima finale Slam in carriera, raggiunta dopo il ritiro di Matteo Arnaldi in semifinale. Zverev, attuale numero tre del mondo, è anch'egli a caccia del suo primo titolo major. I precedenti favoriscono il tedesco, in vantaggio 3-1 nei confronti diretti, ma Cobolli ha dimostrato nel corso della stagione di saper ribaltare i pronostici e offre una crescita tecnica e mentale evidente.

Le quote dei bookmaker danno Zverev nettamente favorito con un successo pagato tra 1.25 e 1.26, mentre l'impresa di Cobolli varia tra 3.70 e 3.75. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport, disponibile anche in chiaro su NOVE, e in streaming su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

La finale rappresenta un passaggio decisivo per entrambi i giocatori: per Cobolli l'occasione di consacrarsi definitivamente nel circuito, per Zverev la possibilità di colmare l'unico vuoto di una carriera già prestigiosa





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