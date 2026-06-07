Roland Garros 2026: Flavio Cobolli in finale, Zverev favorito

Il tennista romano Flavio Cobolli, 24 anni, si prepara a disputare la finale del Roland Garros 2026 contro Alexander Zverev. Cobolli ha raggiunto la finale senza dover giocare l'ultima partita, grazie al ritiro di Matteo Arnaldi. Zverev, numero 3 del ranking ATP, è considerato il favorito per la vittoria finale.

Flavio Cobolli , un giovane tennista romano di 24 anni, si appresta a disputare la finale del Roland Garros 2026 contro Alexander Zverev . Cobolli ha raggiunto questo traguardo senza dover giocare l'ultima partita, grazie al ritiro di Matteo Arnaldi, colpito da un virus.

Questa sarà la prima finale in un torneo del Grande Slam per il tennista italiano, che si aggiunge alla lista di grandi campioni come Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Cobolli ha eliminato giocatori del calibro di Pellegrino, Wu, Tien, Svajda e Auger-Aliassime per raggiungere la finale.

D'altra parte, Zverev, numero 3 del ranking ATP, ha sconfitto giocatori come Bonzi, Machac, Halys, De Jong, Jodar e Mensik per raggiungere la finale. Il tedesco ha una maggiore esperienza in finale del Grande Slam, avendo già raggiunto le finale tre volte, anche se non è mai riuscito a vincere. Cobolli e Zverev si sono affrontati in passato quattro volte, con Zverev in vantaggio per 3-1.

La finale si giocherà domenica 7 giugno alle 15 e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro sul canale Nove e sui canali Eurosport per gli abbonati, nonché in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels





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