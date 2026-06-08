Roland Garros 2026: le star dettano la moda nelle tribune

Lily Collins, Adèle Exarchopoulos e altre celebrity hanno trasformato le tribune del Roland Garros in una vetrina di tendenze per l'estate 2026. Cappelli di paglia, blazer strutturati e look total white dominano gli outfit delle star, offrendo spunti di stile per la stagione calda.

L'edizione più sorprendente del Grande Slam francese si è conclusa in grande stile, con star internazionali e attori francesi che hanno portato il glamour nelle tribune.

Cappelli di paglia, occhiali da sole da diva e blazer strutturati hanno invaso le tribune del Roland Garros, offrendo una vetrina di tendenze per la stagione calda. Gli outfit visti durante l'evento, in particolare quelli indossati da personalità come Lily Collins, suggeriscono look da replicare da qui a settembre.

La top model e imprenditrice australiana ha scelto un completo elegante e sbarazzino, abbinato a jeans dritti dal sapore anni Novanta, sandali essenziali total white e una mini bag in rafia firmata Loewe, risultando chic e fresca. Lily Collins, presenza fissa al Roland Garros, dopo aver partecipato al Gran Premio di Monaco, è tornata a dedicarsi allo sport che preferisce. In occasione della finale maschile tra Cobolli e Zverev, l'attrice figlia d'arte ha optato per un outfit estivo total black.

Oltre ai giocatori in campo, le star francesi sono state le vere protagoniste della finale del Roland Garros 2026. Adèle Exarchopoulos, ad esempio, ha rilanciato l'uniforme più glamour, composta da una camicia a righe e jeans a vita alta, dimostrando come il tennis sta diventando una passerella di stile





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roland Garros 2026 Moda Tribune Lily Collins Adèle Exarchopoulos Tendenze Estate 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flavio Cobolli in finale al Roland Garros 2026: sfida ZverevIl giovane tennista romano Flavio Cobolli ha raggiunto la finale del Roland Garros 2026 senza giocare l'ultima partita grazie al ritiro del suo avversario. Si affronta ora con Alexander Zverev, numero 3 del ranking ATP, che ha raggiunto la sua quarta finale Slam in carriera.

Read more »

Mirra Andreeva regina di Parigi: trionfo al Roland Garros 2026 e primo titolo SlamMirra Andreeva conquista il Roland Garros 2026 e scrive una pagina storica nella sua giovane carriera. La tennista russa si è aggiudicata il torneo femminile di Parigi superando in finale...

Read more »

Finale di Roland Garros 2026: Cobolli sfida Zverev in un duello da sognoIl giovane italiano Flavio Cobolli affronta Alexander Zverev nella finale maschile del Roland Garros, mentre Mirra Andreeva conquista il suo primo Slam femminile. Tra gesti di sportività, vip in tribuna e l'addio di Matteo Arnaldi per un virus, la settimana parigina si chiude con emozioni e glamour.

Read more »

Roland Garros 2026: Flavio Cobolli in finale, Zverev favoritoIl tennista romano Flavio Cobolli, 24 anni, si prepara a disputare la finale del Roland Garros 2026 contro Alexander Zverev. Cobolli ha raggiunto la finale senza dover giocare l'ultima partita, grazie al ritiro di Matteo Arnaldi. Zverev, numero 3 del ranking ATP, è considerato il favorito per la vittoria finale.

Read more »