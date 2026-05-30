Roland Garros 2026, Sinner crolla al secondo turno: Cerundolo rimonta e vince in cinque set

In un match caratterizzato da un inizio dominato da Jannik Sinner e da un improvviso crollo fisico dell'italiano, Juan Manuel Cerundolo riesce a ribaltare il risultato e a conquistare la vittoria al secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo aver perso i primi due set, l'argentino sfrutta le difficoltà dell'avversario, aggravate dalle alte temperature, per portare a casa una partita memorabile.

Nel secondo turno del Roland Garros 2026, Jannik Sinner ha affrontato l'argentino Juan Manuel Cerundolo in un match sulla terra battuta che ha visto un'intensa battaglia ma si è concluso in modo inaspettato a causa del crollo fisico dell'azzurro.

Dopo aver vinto i primi due set con relativa facilità, Sinner ha manifestato crescenti difficoltà nel terzo set, probabilmente a causa delle alte temperature di Parigi e dello sforzo prolungato. Nonostante un iniziale break di vantaggio, l'azzurro ha subito il ritorno di Cerundolo che ha sfruttato ogni opportunità per recuperare e portarsi avanti, approfittando dellaprogressiva perdita di efficienza di Sinner sia nel servizio che negli spostamenti.

Il punto di svolta è giunto quando Sinner ha richiesto un medical timeout e, pur rientrando in campo, non è più riuscito a ritrovare il ritmo e la concentrazione dei primi parziali. Cerundolo, dal canto suo, ha mostrato una notevole tenacia e qualità tecnica nel gestire i momenti chiave, consolidando il break e vincendo il terzo set.

Nel quarto set, Sinner ha completamente perso competitività, sembrando ormai impotente di fronte all'ascesa dell'avversario, che ha dominato il parziale in meno di trenta minuti. Il match si è così concluso con la vittoria di Cerundolo nel quinto set, dopo che Sinner ha definitivamente mollato la presa. La partita è stata trasmessa in diretta su Eurosport, disponibile su diverse piattaforme streaming in Italia, e ha suscitato grande stupore tra gli spettatori data la netta inversione di tendenza rispetto all'inizio dell'incontro.

Questa sconfitta rappresenta una battuta d'arresto significativa per Sinner, che sembrava avviato a una facile qualificazione agli ottavi, e sottolinea i rischi connessi alle condizioni estreme e alla gestione delle energie nel corso di un torneo del Grande Slam





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