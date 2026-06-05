Roland Garros: Arnaldi si ritira per malore, Cobolli in finale contro Zverev

Matteo Arnaldi si ritira a pochi minuti dalla semifinale del Roland Garros a causa di un virus intestinale. Flavio Cobolli accede alla finale e domenica affronterà Alexander Zverev.

A pochi minuti dalla semifinale del Roland Garros , Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un malore improvviso, lasciando via libera al connazionale Flavio Cobolli che accede così alla finale del torneo parigino.

Il tennista ligure, visibilmente provato, ha raccontato in conferenza stampa i momenti difficili delle ultime ore: "Ieri sera ho iniziato a non sentirmi bene. In giornata mi sono allenato e ho cenato, poi ho iniziato ad avere problemi di stomaco. Non riuscivo a dormire, verso le 6 del mattino sono stato di nuovo male. Ho chiamato il medico in camera che mi ha dato delle pastiglie.

Ogni volta che provavo a bere o mangiare tornavo in bagno". Nonostante l'amarezza, Arnaldi ha voluto comunque sottolineare l'alto livello del suo torneo: "È dura, per come si era sviluppato il torneo e per le ore che ho passato in campo mi sentivo bene. Ho provato a vedere se riuscissi ad allenarmi, ma ogni volta che mi alzo in piedi mi gira la testa".

Flavio Cobolli, che si preparava ad affrontare Arnaldi in semifinale, ha appreso la notizia con grande dispiacere: "Non è facile per me parlare in questo momento. Quando Matteo me l'ha comunicato un'ora fa, mi è venuto quasi da piangere. Non me l'aspettavo, ero pronto a giocare questa partita. Ero veramente triste per lui quando me l'ha detto.

Sono felice e triste allo stesso tempo". Il tennista romano, classe 2002, si è così qualificato per la prima finale slam della sua carriera, dove domenica affronterà il tedesco Alexander Zverev, reduce da una vittoria in tre set contro il russo Daniil Medvedev. Per Cobolli si tratta di un'opportunità straordinaria per scrivere una pagina importante del tennis italiano. Il ritiro di Arnaldi ha inevitabilmente condizionato l'atmosfera del torneo.

Il centrale del Roland Garros era stato avvertito del forfeit a mezz'ora dall'inizio della gara, e il pubblico ha accolto la notizia con un misto di delusione e comprensione. Il ligure, che aveva incantato per la sua tenacia e il suo talento durante tutto il torneo, ha lasciato il campo tra gli applausi, consapevole di aver dato tutto. Ora Cobolli si prepara alla sfida più importante della sua carriera, con la consapevolezza di rappresentare un'intera nazione.

La finale di domenica promette emozioni e spettacolo, con due tennisti pronti a darsi battaglia per il titolo più prestigioso sulla terra rossa parigina. Il ritiro di Arnaldi ha scosso il mondo del tennis italiano. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha espresso vicinanza al tennista ligure, definendolo "un campione dentro e fuori dal campo". Anche i colleghi hanno manifestato solidarietà sui social, tra cui Jannik Sinner, che ha postato un messaggio di incoraggiamento.

Intanto Cobolli si gode il momento, ma con la testa già alla finale: "Sarà una partita durissima contro Zverev, ma darò tutto per portare a casa il titolo". La cronaca sportiva italiana si prepara a vivere una domenica indimenticabile, con la speranza di vedere un nuovo trionfo azzurro al Roland Garros. Per Cobolli, la finale rappresenta il coronamento di una crescita costante.

Dopo aver superato le qualificazioni e battuto avversari di alto calibro, il romano ha dimostrato di avere stoffa da campione. Il suo gioco aggressivo e la sua resistenza fisica saranno messi alla prova da Zverev, ma la determinazione è alle stelle.

"Non ho nulla da perdere, giocherò con il cuore", ha dichiarato. Intanto il pubblico italiano è in fibrillazione, sperando di poter festeggiare un nuovo successo nel tennis mondiale. La finale di domenica sarà trasmessa in diretta su tutti i canali sportivi, con la speranza di assistere a una pagina di storia per il tennis italiano





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